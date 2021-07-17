القاهرة - سمر حسين - يتمتع الجرجير بالعديد من الفوائد للجسم لاحتوائه على العديد من العناصر التي تعمل كمقوي عام للجسم، وذلك لما يحتويه من فيتامينات ومعادن، حيث يحتوى على فيتامينات «أ، ب، ج، ه»، كما أنه غني بالكالسيوم والحديد والفسفور والزنك، وله العديد من الفوائد الأخرى منها كما ذكرها موقع «Web Md».

تعرف على فوائد الجرجير للمقبلين على الزواج

يعتبر الجرجير مقوي جنسي طبيعي للرجال، حيث يساعد على زيادة القدرة الجنسية ورفع جودة الحيوانات المنوية وزيادة عددها لاحتوائه على الحديد والزنك، لذلك ينصح به للمقبلين على الزواج.

تحسين الدورة الدموية

يعمل الجرجير على تحسين الدورة الدموية ويساعد في علاج أنيميا نقص الحديد بالإضافة إلى تنظيم مستويات الكولسترول والسكر في الدم.

ويساعد الجرجير على خفض مستويات ضغط الدم مما يقلل من التعرض للنوبات القلبية والأمراض التي تصيب الشريان التاجي.

كبار السن

يحتوي الجرجير على العديد من الفوائد لكبار السن مما يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من الشوارد الحرة والتي تعتبر من أسباب الشيخوخة المبكرة.

فوائد الجرجير للعين

للجرجير العديد من الفوائد للعين فيساهم فيتامين «أ» في زيادة وظائف شبكية العين ويساعدها على تأدية مهامها على أكمل وجه، ويحتوي الجرجير على نسب مرتفعة من اللوتين والزكسانتين، وهما من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على الحد من خطر الإصابة بالتحلل الشبكي في العين ومشكلة إعتامها.

مفيد لمرضى المرارة

للجرجير العديد من الفوائد لمرضى المرارة، حيث يقلل من حدوث حصوات المرارة لأنه يخلص الجسم من الرواسب والسموم التي تسبب تكون حصوات المرارة.

الجرجير للشعر

للجرجير العديد من الفوائد للشعر، حيث يعمل على علاج تساقط الشعر، وذلك من خلال دعك الشعر جيدا بقليل من أوراق الجرجير واستخدامه في دعك فروة الرأس، ويساعد تكرار الوصفة يوميا وترك الجرجير على الرأس من نصف ساعة إلى الساعة في تقوية جذور الشعر.