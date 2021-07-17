رقص كارولين عزمي مع والدتها على «أمورتي الحلوة» في حفل خطبتها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جذبت خطوبة الفنانة الشابة كارولين عزمي وبيشوي ويليم، أنظار متابعيها، وعبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تداول مقطع فيديو عن رقص الفنانة الشابة مع والدتها في الخطوبة.

وأظهر المقطع الأغنية الشهيرة للفنانة صباح «أمورتي الحلوة» ورقص الفنانة كارولين عزمي مع والدتها في الحفل، الذي تألقت فيه العروس بارتداء فستان لامع من قطعتين «توب وجيبة مفتوحة من الساق».

وكانت الفنانة كارولين عزمي شاركت أيضًا متابعيها بجلسة تصوير، إذ أطلت بفستان «كاب» أبيض، ذو فصوص لامعة من الجزء العلوي، وفتحة جانبية طويلة كشفت عن ساقيها، كما اعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابي، ووضع تاج لامع رقيق فوق رأسها.

من هي كارولين عزمي؟

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة كارولين عزمي.

- من مواليد عام 1996، أي تبلغ من العمر 25 عاما.

- درست في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- شاركت في العديد من الأعمال المسرحية التي لفتت إليها الأنظار لما تمتلكه من موهبة وبراعة في تجسيد الشخصيات الكوميدية، ضمن سلسلة عروض مسرح النهار، والتي جاء من بينها مسرحيات «الحب في قلب هضبة الهرم»، «أمباليه»، «بوجي وضمضم».

- جاءت شهرتها الواسعة من خلال مشاركتها في مسلسل «أبو العروسة»، حيث جسدت شخصية «هاجر».

كما شاركت فيما بعد في مجموعة من المسلسلات، منها، «رأس الغول»، «الأب الروحي»، «الحلال»، «ونحب تاني ليه».