الامارات | تعرَّف على المفاجأة التي يُحضّرها هنيدي لجمهوره في 4 أغسطس !

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على المفاجأة التي يُحضّرها هنيدي لجمهوره في 4 أغسطس ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عودته للسينما بعد غياب استمر 6 أعوام متتالية، وذلك من خلال فيلمه الجديد ”الإنس والنمس“.

وكتب محمد هنيدي في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”راجعين للسينما بعد غياب“. وكشف عن موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي، وذلك في 4 اغسطس المقبل. وكان آخر فيلم قدمه الهنيدي هو ”يوم مالوش لازمة“، الذي عُرض في يناير 2015.

وإلى جانب محمد هنيدي، سيشارك في بطولة فيلم ”الإنس والنمس“ كل من: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، وشريف دسوقي.

العمل من إخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة، وكريم حسن بشير.

وفيلم ”الإنس والنمس“ عمل كوميدي تشويقي، يجسد خلاله محمد هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض للكثير من المصائب، بسبب مهنة والده، الذي يجسد دوره شريف دسوقي، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في حب منة شلبي، ثم يتزوج منها.

يذكر أن الفنان محمد هنيدي أعلن مؤخرا دخوله عالم تقديم البرامج التلفزيونية لأول مرة في مشواره الفني، مؤكدا أن البرنامج سيكون من النوع الكوميدي وسيعرض عبر قناة المحور.

ونشر المنتج ورجل الأعمال المصري محمد حلاوة مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، خلال توقيع عقد البرنامج بين الفنان محمد هنيدي وقناة المحور، معلقا: ”محمد هنيدي قريبا على المحور“.

وقالت قناة المحور في بيان لها: ”استمرارا لانطلاقتنا القوية، هنيدي مذيعا لأول مرة على شاشة المحور“.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news