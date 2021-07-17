محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثر فيروس كورونا الجديد على حياة الملايين، وسط الفوضى، شدد المسؤولون الحكوميون والصحيون على أهمية التطعيم وقدموا وسائل وطرق مختلفة لتسهيل حملات التطعيم، ولكن بينما بدأ الناس يفهمون أهمية الحصول على لقاحات كوفيد الخاصة بهم، هناك الكثير ممن لا يزالون غير مؤهلين للحصول على اللقاحات أو مترددون في أخذها.

في ضوء مثل هذه الظروف، من الأهمية بمكان أن تستمر في اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية نفسك والآخرين من فيروس كورونا، إليك كيف يمكن لغير المطعمين أن يظلوا آمنين وسط مخاوف السلالات الجديدة، وفقا لموقع timesofindia.

متغيرات كوفيد الناشئة الجديدة مصدر قلق كبير

إلى جانب تأثير الوباء على الصحة الجسدية والعقلية للناس، شكلت المتغيرات الجديدة مخاطر أكبر على الأرواح، تشير الدراسات إلى أنه في حين أن أولئك الذين تم تطعيمهم كليًا أو جزئيًا معرضون للإصابة بسلالات كوفيد الجديدة، بما في ذلك متغير دلتا، فلا توجد طريقة يمكن للأفراد غير المطعمين الهروب من تداعيات المتغيرات الناشئة الجديدة.

كيف يمكنك حماية نفسك إذا كنت لا تزال غير محصن ضد كورونا؟

أول شيء يجب مراعاته هو أن فيروس SARs-COV-2 لا يجنب أي شخص، سواء كنت شابًا أو كبيرًا في السن أو تتمتع باللياقة والصحة، يمكن أن يؤثر فيروس كوفيد -19 عليك بطرق مختلفة، ومع ذلك، فإن التطعيمات هي حاجة الساعة، وإذا لم تتلق لقاحك بعد، فمن المهم أن تحصل عليه الآن.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك، غير المؤهلين للحصول على لقاحات كوفيد، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها البقاء بأمان وسط مخاوف السلالات المختلفة.

ارتد قناع مزدوج في جميع الأوقات خاصة عندما تكون في الأماكن المزدحمة

يحتاج الأشخاص غير المحصنين إلى توخي الحذر الشديد في الوقت الحالي، بالنظر إلى الفوضى التي أحدثتها الجائحة، من المهم التمسك بالإجراءات الاحترازية المناسبة لمحاربة كوفيد.

تجنب الزيارة في الهواء الطلق ما لم تكن ضرورية للغاية، ومع ذلك ، إذا قمت بزيارة الأماكن المزدحمة، ارتد الأقنعة بشكل صحيح وقناع مزدوج إذا كان عليك ذلك، سيعطيك هذا طبقة إضافية من الحماية.

التباعد الاجتماعي هو الحل

تقلل ممارسة التباعد الاجتماعي من خطر الإصابة بالمرض، كما أنه يمنع انتشار الفيروس لأشخاص آخرين، إذا كنت شخصًا غير محصن أو تعرف شخصًا لم يتلق لقاح كوفيد بعد، يمكن أن يلعب التباعد الاجتماعي دورًا حيويًا في الحفاظ على سلامتك أنت وأحبائك.

تحقق من الأشخاص الذين لا يتخذون تدابير كوفيد المناسبة

من المهم أن تنصح بأدب وكفاءة أي شخص توقف عن اتباع إرشادات كوفيد، بالنسبة للبعض، قد يصبح الأمر مزعجًا للغاية، لكنها خطوة مهمة للحفاظ على سلامة الجميع.

احصل على التطعيم في أسرع وقت ممكن إذا كنت مؤهلا

في حين أن الأشخاص الذين لا يزالون غير مؤهلين للحصول على اللقاح ليس لديهم خيار سوى الاستمرار في الاعتناء بأنفسهم، يجب على الأشخاص المؤهلين ولكن يترددون في الحصول على اللقاح أن يتلقوا جرعاتهم من اللقاح في أسرع وقت ممكن، في ضوء المتغيرات الجديدة لـ كوفيد، فإن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية نفسك من العدوى الخطيرة.