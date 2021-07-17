12 فائدة لتناول ثمرة من المانجو يوميا.. أبرزها محاربة السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

المانجو من الفواكه الصيفية التي يعشقها الكثير من الأشخاص، ليس فقط طعمها الجيد ولكن لأن لها العديد من الفوائد الصحية. ويوضح موقع "timesofindia"، فوائد تنازل ثمرة منها يوميا، وذلك على النحو التالي:

1- محاربة السرطان:

تحتوي المانجو على مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين، والفيسيتين، والأيزوكيرسيترن، والأستراغالين، وحمض الغاليك والميثيل جاليت، وكل هذه الخصائص تحمي أجسامنا من سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الدم.

2- الحفاظ على مستوى الكوليسترول:

تحتوي المانجو على نسبة عالية من فيتامين C والألياف والبكتين مما يجعلها فاكهة مثالية تساعد في التحكم في مستوى الكوليسترول المرتفع.

3- تنظيف البشرة:

فائدة أخرى لتناول المانجو هي أنها تساعد على تنظيف بشرتك وتعالج المسام وتعطي توهجًا لبشرتك، كما تساعد على الحصول على بشرة خالية من العيوب.

4- طريقة لإنقاص الوزن:

نظرًا لأن المانجو تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، فإن تناول ثمرة مانجو واحدة يجعلك تشعر بالشبع، أيضًا، نظرًا لأنه مليء بالمحتوى الليفي، فإنه يعزز وظيفة الجهاز الهضمي ويحرق السعرات الحرارية غير المرغوب فيها من الجسم، وهذا بدوره يساعد في فقدان الوزن الزائد.

5- منشط جنسي:

المانجو أيضًا لها صفات مثيرة للشهوة الجنسية، لذا فهي تعمل كمنشط جنسي.

6- عيون صحية:

المانجو غني بفيتامين أ، مما يجعلها ثمرة مثالية لتحسين البصر، كما يمنع العمى الليلي وجفاف العين.

7- يساعد على الهضم الجيد:

تساعد الإنزيمات الموجودة في المانجو في تحطيم محتوى البروتين في الجسم، بالإضافة إلى أن المانجو غنية بالألياف، وبالتالي فهي تساعد على الهضم الجيد وتمنع العديد من الأمراض المتعلقة بالمعدة.

8- تمنع ضربة الشمس:

تساعد هذه الفاكهة الصيفية أيضًا في منع ضربة الشمس، حيث إن تناولها يبردك على الفور وبالتالي ينعشك.

9- تساعد في تقوية جهاز المناعة:

يحتوي المانجو أيضًا على فيتامين C و A وأنواع مختلفة من الكاروتينات، وكل هذه العناصر الغذائية الأساسية مفيدة لجهازك المناعي.

10- استخدامها كمقشر للجسم:

بصرف النظر عن الأكل، فإن تطبيق مقشر المانجو على جسمك يمنحك بشرة أكثر نعومة، لذا يمكنك عمل عجينة عن طريق هرس المانجو وإضافة العسل والحليب إليها ثم دلكي بلطف واتركيه لمدة 10-15 دقيقة على جسمك ثم اغسليه للحصول على بشرة رائعة.

11- تحسن التركيز والذاكرة:

إذا وجدت صعوبة في التركيز وذاكرتك منخفضة، فتناول المانجو، فهي لا تساعد فقط في تحسين تركيزك ولكن أيضًا تعزز ذاكرتك.

12- تحتوي على نسبة عالية من الحديد:

نسبة الحديد العالية في المانجو علاج طبيعي لمرضى فقر الدم، أيضا، يجب على النساء تناول المانجو لزيادة مستوى الحديد ومحتوى الكالسيوم في أجسامهن.