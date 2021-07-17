7 حيل نفسية لإحداث انطباع جيد عند رئيسك في العمل.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب الكثير من الأشخاص في أن يكونوا المفضلين لدى رئيسهم، ولحسن الحظ، هناك حيل بسيطة، مثل الإيماء بالرأس أو إبداء الرأي، والتي ستساعدك على ترك انطباع جيد عنك لدى مديرك، كما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- لا تخف من إبداء رأيك:

الاختلاف مع رئيسك في العمل ليس دائمًا فكرة سيئة، لأنه في بعض الأحيان يمكن أن يجعلك أكثر قيمة في نظر مديرك وسوف يقدر صدقك وتفانيك، ومع ذلك، يجب ألا يكون الخلاف شخصيًا بطبيعته ويجب أن يكون في مصلحة فريق العمل، لذا كن صريحًا فيما تعتقده.

2- حافظ على قدميك على الأرض:

عندما تكون في اجتماع مع رئيسك في العمل، حاول ألا تجلس وساقيك متشابكتان، ولكن يمكن أن يساعدك غرس قدميك على الأرض في التوصل إلى إجابات أسهل للأسئلة شديدة التعقيد، ويمكن أن تساعدك هذه الحيلة أيضًا في الانتقال بين الأفكار العقلانية والإبداعية، والتي يمكن أن تكون سببًا إضافيًا لرئيسك في التفكير فيك.

3- اطلب منه النصيحة وليس رأيه:

عندما تسأل رئيسك عن رأيه، سيصبح مقيِّمًا موضوعيًا، ولكن طلب النصيحة منه سيخلق جوًا من الشراكة التي ستشجعه على أن يكون أكثر دعمًا لقراراتك وأفكارك.

4- عند محاولة إيضاح نقطة ما، أومئ برأسك:

إذا كنت تريد أن يتفق رئيسك في العمل معك على شيء ما، ابتسم، وحافظ على التواصل البصري، وأومئ برأسك أثناء الإدلاء بقراراتك ورأيك، حيث يمكن أن يكون لهذا المزيج من لغة الجسد تأثير منوم على رئيسك في العمل، مما سيجعله يهز رأسه بالتوافق مع قراراتك.

5- إجراء محادثة صغيرة ذكية:

لا أحد يريد التحدث عن العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولا حتى رئيسك في العمل، لذا، إذا كنت في موقف يتعين عليك فيه إجراء محادثة قصيرة مع رئيسك في العمل، فاسأله عن هواياته أو اهتماماته بدلاً من الأسئلة المتعلقة بالعمل.

6- اعترف بأخطائك:

إذا أخطأت، فلا تحاول إخفائها عن رئيسك في العمل أو إلقاء اللوم على الآخرين، ولكن اعترف بخطئك واجعل رئيسك يعرف كيف تعاملت مع خطأك، وسوف يحترمك أكثر إذا سمع ذلك منك بدلاً من الموظفين الآخرين، أو من العملاء، كما سيساعدك قول الحقيقة على بناء علاقة جديرة بالثقة معه، مما يضعك في مكانة أعلى لديه.

7- لديك عدة حلول لمشكلة ما:

يمكن أن يشعر الرؤساء بالقلق في بعض الأحيان لأنهم غير قادرين على حل المشكلات بالطريقة التي اعتادوا عليها قبل سنوات من دورهم القيادي الحالي، لذلك عندما تقدم لرئيسك حلاً واحدًا فقط لمشكلة ما، فإنك تزيد عن غير قصد خوفه من فقدان السيطرة، ولكن عندما تقدم حلين أو ثلاثة وتسمح لهم بالاختيار فيما بينهم، فسيشعرون أنهم يقدمون مساهمة كبيرة في حل المشكلة، ولن يشعروا بأنهم مجبرون على اختيار شيء لا يريدون القيام به ولن يتصرفوا بشكل دفاعي تجاهك.