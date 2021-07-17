نجمات مهرجان كان يتألقن في حفل أمفار الخيري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 01:34 مساءً - تميز اليوم الحادي عشر من مهرجان كان الذي يجري بدورته الرابعة والستين بحفل امفار الخيري الضخم الذي يشارك فيه كما في كل عام أبرز النجوم وعلى رأسهم شارون ستون والتون جون ويترقبه النجوم لحصد تبرعات تذهب لصالح مرضى فقدان المناعة. وقد جرى الحفل في فيللا آيلنروك في كاب دانتيب في جنوبي فرنسا.



ومن أبرز النجوم الذين تألقوا أمس في كان خلال الحفل وعلى السجادة الحمراء في المهرجان كان نذكر كلاً من:



ليلى بختي في فستان أسود يتسم بكتف واحدة وبتنورة ضيقة مع ذيل من الموسلين وذلك خلال افتتاحية الفيلم الذي تشارك فيه بعنوان restless. الزي من تصميم دار كريستيان ديور.

الصورة من حساب مهرجان كان الرسمي على انستغرام



هوفيت غولان تألقت خلال حفل أمفار الخيري بفستان أزرق مطرز بخيوط فضية من دون أكمام وتتميز تنورته بقصة أميرية. الفستان من تصميم زياد نكد.

الصورة من حساب المصمم على انستغرام



العارضة البرازيلية صوفيا رزينغ تألقت بفستان من الساتان الأحمر أبرز تناقض اللون الصارخ مع شعرها الأسود.

الصورة من حساب فاشن كريتيكس على انستغرام

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جيسيكا ونغ تألقت بفستان أسود من نيكولا جبران، خالي من الأكمام وهو مصنوع من التول ومزدان بكشاكش وبطبقات من القماش الأبيض الذي يبدو من خلال ثنيات الفستان الجانبية.

الصورة من حساب تشك ذو تاغ على انستغرام



المؤثرة وسيدة الأعمال الإماراتية فرحه نابودى تميزت بإطلالتها الراقية بفستان مزدان بالتطريز بالخيوط البراقة من تصميم أميت أغروال وانتعلت حذاء من أكوازورا.

الصورة من حساب المصمم على انستغرام



النجمة كاميل رزات ارتدت فستاناً بلون البيج مزدانة بثنيات وبأكمام طويلة وقد سرحت شعرها بشينيون مرفوع الى الأعلى. الزي من تصميم بالمان.

الصورة من حساب المصمم على انستغرام



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العارضة سيندي برونا ارتدت طقماً مربع التقطيع يتألف من سترة على شكل فستان بقصة منفوخة من الاسفل. وانتعلت صندلاً اسود مزخرفاً بالأحجار البراقة. الزي من تصميم آريا.

الصورة من حساب دكيميو لوك على انستغرام



إيزابيل غيتي في فستان رائع باللونين الأصفر والأبيض ويتألف من بلوزة من الغيبور الأبيض وتنورة طويلة صفراء، ويزدان بكاب عند الرأس وقد لفتنا الكلاتش باللون الفوشيا. الزي من تصميم ستيفان رولان من مجموعة خريف وشتاء 2021.

الصورة من حساب تشيك ذو تاغ على انستغرام



ستيلا مكسويل ارتدت العارضة فستاناً أسود مطبعاً بقصة كورسيه عند الصدر وبتنورة ضيقة مزودة بفتحة أنثوية. وقد انتعلت صندلاً بطابع غلادياتور أسود عالي. الفستان من تصميم فرساتشي.

الصورة من حساب ستيلا مكسويل 888



تمارا كالينيك ارتدت فستاناً ميتاليكياً باللونين الفضي والأسود ويمتاز بقصة ضيقة ويجسد طابع الحورية. الفستان من تصميم المبدع اللبناني العالمي طوني ورد.

الصورة من حساب المصمم على انستغرام

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جيما تشان تألقت بزي ميتاليكي من الترتر والساتان ويتألف من كروب توب براقة وتنورة باللون البيج اللامع ضيقة. الزي من تصميم فالنتينو، وقد سرحت شعرها الطويل ببسطة وأرخته على كتفيه مع رفع الخصلات الأمامية.

الصورة من حساب فاشن كريتيكس على انستغرام

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