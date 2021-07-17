كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 01:34 مساءً - تعد البناطيل الجينز من قطع الأزياء الأساسية التي لا يُمكن الاستغناء عنها في تنسيق الإطلالات اليومية، سواء كانت إطلالات كاجوال نهارية أو إطلالات مسائية.

وتبحث طويلات القامة دائماً عن البناطيل التي تناسب أجسامهن، خوفاً من ظهورهن بمظهر غير أنيق .

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أفضل تصاميم بناطيل جينز لطويلات القامة من أشهر الماركات العالمية، لتستعيني بها في اختيار التصميم الأنسب لكِ وتنسيقه مع إطلالاتكِ المختلفة.

بنطلون جينز بتصميم واسع من فالنتينو Valentino

بنطلون جينز بتصميم واسع من فالنتينو Valentino

إذا كنتِ تتمتعين بقامة طويلة وتبحثين عن تصميم بنطلون جينز مريح يناسب مشاويركِ النهارية، يُمكنكِ الاستعانة ببنطلون جينز بتصميم واسع، من ماركة فالنتينو Valentino، جاء باللون الأزرق الداكن.

ويُمكنكِ تنسيق هذا البنطلون مع بلوزة أو قميص من الشيفون أو القطن أو الحرير، بدرجات اللون البني أو الأوف وايت أو اللون الأخضر.

تابعي المزيد: رامي قاضي: تصاميمي تحية للنساء العربيات



بنطلون جينز بتصميم بوي فريند من إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi

بنطلون جينز بتصميم بوي فريند من إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi

لإطلالة عصرية أنيقة، ببنطلون جينز بتصميم يناسب طويلات القامة، يُمكن الاستعانة بهذا التصميم لبنطلون جينز بوي فريند من ماركة ن إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi,

صُمم البنطلون باللون الأزرق الفاتح، بتصميم ضيق عند منطقة الخصر، يتسع عند الساق، وهو ما يناسب طويلات القامة؛ لأنه يمنح قامتهن مظهراً متناسقاً.

تابعي المزيد: عودة إلى موضة السبعينات 70s Fashion Trends



بنطلون جينز ضيق بقصة مستقيمة من بالمان Balmain





بنطلون جينز بقصة مستقيمة من بالمان Balmain

تناسب البناطيل الجينز الضيقة ذات القصة المستقيمة صاحبات القامة الطويلة، إذ يُبرز قوامها بطول معتدل وبشكل جذاب وغير مبالغ به.

ويُمكنكِ تنسيق بنطلون جينز بقصة مستقيمة من ماركة بالمان Balmain باللون الأزرق، مع بليزر جينز بأكتاف عريضة، وحقيبة وسط من الجلد الأسود، لإطلالة عصرية جذابة.

تابعي المزيد: ألوان الصيف المشرقة Vivid Summer Colors



بنطلون جينز هاي ويست من فيرونيكا بيرد Veronica Beard

بنطلون جينز هاي ويست من فيرونيكا بيرد Veronica Beard

تُعد بنطلونات الجينز ذات تصميم الهاي ويست خياراً مثالياً لصاحبات القامة الطويلة، خاصة اللاتي تعانين من امتلاء الأرداف، إذ يساعد تصميم الهاي ويست في ظهور الجسم بشكل متناسق بدون عيوب.

ويُمكنكِ تنسيق بنطلون جينز الهاي ويست من ماركة Veronica Beard باللون الأزرق الداكن صُمم بأزرار أمامية وتصميم الكشكش على الخصر، مع بلوزة أو توب مُطبع بالورود الملونة، لإطلالة صيفية جذابة.

تابعي المزيد: الملابس الرياضية النسائية الأكثر طلباً لهذا الصيف



