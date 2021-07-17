المصممة هند زيدان لـ "الخليج 365": تنطلق تصاميمي من شخصيتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 01:34 مساءً - رسمت المصممة اللبنانية هند زيدان طريقها بكل ثقة وجدارة عندما قرّرت احتراف تصميم الأزياء بعدما كان هواية فقط، فهي تملك شغفاً كبيراً منذ نعومة أطافرها تسعى الى ترجمته اليوم من خلال التصاميم المميّزة التي تقدّمها والتي تتسّم بالمثالية والفخامة... بالإضافة الى خياطتها بتوليفة عذبة من القوة والانوثة في وقت واحد، نسجتها ضمن مجموعة The Achiever التي أطلقتها لموسم خريف وشتاء 2021، ووفق هذه الرؤية تصبح الاطلالة الجذّابة طريقاً أساسياً نحو تحقيق الانجازات، مدفوعة بقوة الألوان وانسيابية التصميم.

المصممة هند زيدان







مسار مميّز

من تصميم هند زيدان



-بداية ماذا تقولين عن مجموعتكِ الأخيرة؟ من أين استوحيتِ التصاميم؟ الاقمشة والألوان؟ بماذا تميّزت؟

كرّس اللونان الأبيض والأسود حضوراً استثنائياً، وهما لونان أساسيان ضمن هذه المجموعة المؤلفة من فساتين طويلة وSuit، واخترقتها ألوان دافئة وأخرى فرحة تمنح المرأة شعوراً بالانطلاق مثل البنفسجي، الاخضر والبرتقالي، شكّلت جميعها حافزاً نحو مسار مميّز.

جمعت هذه المجموعة بين الرقة والانوثة لتمكين المرأة التي تثق بجمالها وقدراتها وإمكاناتها على إحداث التغيير في المجتمع، وظهر هذا الهدف ضمن خيارات الاقمشة وقصّاتها. فلم تخلُ قطعة من أقمشة "الحرير"، فيما برزت بعض الفساتين من "تافتا الحرير" كذلك "شيفون الحرير" و"اورغنزا الحرير" و"ساتان الحرير"، أما "الكريب" فقد ظهر في بعض الـ Suits ، وقد تكرّست الرقة أيضاً من خلال الأنوثة السائدة في التصاميم، الى جانب التزيين بالتطريز والشك، وتعزّزت الجاذبية في "باييت" ارتسم في بعض الفساتين...

هذه التقنيات العذبة، تلاقي القوة التي تفرضها بعض الانماط في التصميم مثل "الشرلستون" المرصّع بأحجار الـ"شواروفسكي" الذي يعدّ مصدر القوة والالهام، والـSuit الذي يوفّر اطلالة رسمية.

أنتجت ضمن مجموعة The Achiever عالماً مثالياً للمرأة، تتحرّك فيه بين طموحاتها واطلالتها مدفوعة بالثقة التي تخوّلها خوض التحديات وتُتوّج أميرة في عالمها.

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-كيف تنظرين الى الموضة؟ وهل تعتمدين عليها في تصاميمكِ؟



أعتبر أن المو ضة أمر آني ورائج، وليس بالضرورة أن أعتمد عليها في تصاميمي التي قد تنطلق من شخصيتي ومن طباعي... فأنا شخص أتأثر من كل ما يحيط بي للتصاميم.



-ما هي الإطلالات الرائجة لموسم خريف وشتاء 2021؟

الإطلالات الرائجة لموسم خريف وشتاء 2021 هي سيطرة القبعات الكبيرة من خلال تصاميم غريبة وجديدة، بالإضافة الى موديلات للجاكيت الكبيرة الحجم والمنفوخة الى جانب الأحذية الملوّنة والتي ستكون من أبرز صيحة الموسم، وسيطرة الطابع العملي على الموضة بشكل عام وظهور الباتشوورك على الدنيم والجينز وسوف نسترجع الأيام القديمة وزمن السبعينيات، وسيبرز لون جديد هو البنفسجي الفاتح مع البنفسجي الغامق وسيتم تنسيقه مع عدة الوان، بالإضافة الى الاسود، الابيض، الأخضر، الأزرق، الأحمر ... وهذه الالوان ستكون أساسية خلال هذا الموسم.

أما لناحية الأقمشة فسنشاهد القماش اللامع بوفرة لأنه سيكون سائداً خلال موسم خريف وشتاء 2021 ، بالإضافة الى قماش الشيفون بالطبع.

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الأنوثة رغم تبدّل الموضة

من تصميم هند زيدان



-ما هي الرسالة التي تحملها تصاميم هند زيدان؟ والى من تتوجّه؟

الرسالة التي تحملها تصاميمي هي الأنوثة مهما تغيّرت الموضة وتبدلّت إن كان من خلال الأقمشة التي أستخدمها والتي أحرص على أن تعكس هذه الأنوثة، وتصاميمي تتوجّه للسيدة التي تحتفل بأنوثتها ونعومتها وقيمة نفسها، كما تتوجّه الى كافة الفئات العمرية للسيدات.



-هل تصميم الأزياء بالنسبة اليكِ مهنة أو هواية؟ لماذا؟

تصميم الأزياء بالنسبة الي بدأ كهواية وقد حوّلته الى التزام عندما دخلت الى الجامعة ودرسته حتى أعرف كافة تفاصيله ومعلوماته وأصبح محترفة في هذا المجال بشكل كامل.

عندي شغف بالموضة منذ الصغر وكنت أقول دائماً بأنني سوف أبرع في هذا المجال الذي يجعلني فرحة وسعيدة ويساهم في تحسين مزاجي فتصميم الأزياء بالنسبة الي وسيلة راحة وسعادة وفرح.



-ما هي القواعد الاساسية التي تعتمدينها في التصاميم؟

القواعد الاساسية التي أعتمدها في التصاميم هي الحِرفية والجودة لان الخط الذي أنتهجه هو الفخامة وهما أساس رئيسي وأساسي في مهنتي وفي أي تصميم أنفذه.

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رؤية خاصة

من تصميم هند زيدان



-من هو مصمم ومصممة الازياء الذي والتي تأثرت به وبها؟ لماذا؟

تأثّرت بالمصمم العالمي إيف سان لوران Yves Saint Laurent الذي أحدث ثورة في عالم الموضة وكسر العديد من حواجز العنصرية وهو أول من خاض خط الملابس الجاهزة وكان حدثاً كبيراً وعظيماً لانه أعطى لهذا الخط مكانته وقيمته في هذا العالم الكبير والواسع، بالإضافة الى أنه تمكّن من تحقيق أحلام المئات من السيدات اللواتي لم تكن الموضة متوفّرة لديهن في ذلك الوقت، فمن خلال الخط الذي انتهجه تمكنت السيدة من ارتداء ما تحبه وتفضله.

من المصمّمات أحب كثيراً كوكو شانيل Coco Chanel بسبب تحلّيها بشخصية قوية التي تمكّنت من خلالها أن تثبت نفسها في زمن كان الرجل يسيطر عليه.



-لكل مصمم مهما كانت جنسيته سحره الخاص. ما هو سحر هند زيدان؟

ليس سحراً خاصاً وإنما رؤية خاصة تعبّر عن الصدق ونقاط القوة الضعف في هذا المجال، وأسعى الى الوصول الى الدقة والتميّز في تفاصيل كل تصميم من خلال اللقاء الاول مع السيدة لتكوين فكرة عن الاسلوب الذي يليق بها.



-ما هي النصائح التي تقدّمينها للمرأة حتى تبدو بكامل أناقتها؟

النصائح التي أقدّمها للمرأة حتى تبدو بكامل أناقتها هي المحافظة على الأناقة ليس فقط في الملابس بل في كل تفاصيل حياتها اليومية، النظافة الشخصية والاهتمام بالشعر والأظافر... كل هذا الاهتمام نوع من المحافظة على الأناقة، بالاضافة الى ارتداء الاكسسوارات المناسبة لكل تصميم إن كان الحذاء أو حقيبة اليد للظهور بطلّة أنيقة ومرتبة، بالأضافة الى احترام قواعد ارتداء الملابس المناسبة لكل مناسبة والتي تليق بجسم كل سيدة، ومواقع التواصل الاجتماعي متاحة للجميع إن كان في مجال تنسيق الألوان أو الاطلاع على خطوط الموضة من خلال مدوّنات الموضة أو مصممي ومصممات الأزياء وحتى الفاشينيستا..

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