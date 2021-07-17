كيف بدت إطلالات اليوم العاشر من مهرجان كان السينمائي؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 01:34 مساءً - تميزت إطلالات النجمات في اليوم العاشر من مهرجان كان الدولي السينمائي بدورته الرابعة والسبعين بفساتين رائعة ممهورة بتوقيع أسماء عربية ومنها إيلي صعب ورامي قاضي وطوني ورد وسيطرت الألوان القوية التي تحاكي الأحجار الكريمة كالأحمر الياقوتي والأصفر الناري والأبيض المرصع بأحجار قزحية. ولكن الإسم الأبرز الذي سيطر على الإطلالات المبهرة كان اسم المصممة السعودية إيمان العجلان التي البست السوبر موديل الإيرانية مهلاقا جابري فخطفت الأنظار بجمال فستانها.

ما الاطلالات الأبرز التي سجلتها السجادة الحمراء في مهرجان كانّ السينمائي في اليوم العاشر؟



1- النجمة تيلدا سوينتنون تألقت بطقم مميز من سكياباريللي من مجموعة ربيع وصيف 2021 يتألف من قميص فضفاض أبيض وسروال أسود بقصة واسعة وهو أبعد ما يكون عما اعتدنا رؤيته على السجادة الحمراء.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

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2- الممثلة الفرنسية كاريدجا توريه ارتدت طقماً رمادياً ميتاليكياً مخططاً للمصمم تومي هيلفيغير. وقد تميزت بتسريحة شعر ناعمة وأقراط ضخمة.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

3- نويمي ميرلان ارتدت فستاناً ضيقاً طويلاً أبيض بقصة مزخرفة عند الصدر وهو من تصميم لويس فويتون.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

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4- السوبرموديل الإيرانية مهلاقا جابري تألقت بفستان ابيض مطرز باللؤلؤ بالكامل ويزدان بذيل قصير. الفستان من تصميم إيمان العجلان. وقد تزينت بمجوهرات من دار شوبارد.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

5- ستيلا مكسويل تألقت بفستان من الموسلين النيود تميز بأكمام منسدلة وهو من تصميم البيرتا فيريتي.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني



6- كات غراهام تألقت بزي ميتاليكي أسود مزدان بالكشاكش عند خصره وهو خال من الأكمام. وقد تزينت بمجوهرات من دار بوميلاتو واهتم خبراء لوريال بمكياجها.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

7- أونوري سوينتون بايرن ارتدت فستاناً من الحرير الوردي المكسر وهو من تصميم دار غوتشي خلال افتتاحية فيلم Memoria على السجادة الحمراء.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن اواردز الالكتروني.

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8- النجمة كيارا سمبايو ارتدت فستاناً راقياً من الباستيل الزهري المزدان بالتطريز بالأحجار البراقة والزخرفات الملونة ويتميز بقصة كتف غير متجانسة وبشق طويل.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

10- النجمة نيفيس ألفاريس تألقت بزي مطرز باللون الرمادي ويتسم بتصميم من كتف واحدة تزدان بوردة وبتنورة ضيقة مع ذيل قصير من الأسفل.الفستان من تصميم ايلي صعب.

الصورة من موقع ريد كاربت فاشن أواردز الالكتروني



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