رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة صيفية جريئة.. ومتابعون: «اتقي الله إحنا في أيام مفترجة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور الجديدة لها، التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة.

فستان رانيا يوسف

وخلال الصور، ظهرت «رانيا»، مرتدية فستان صيفي طويل باللون الأسود والورود الصفراء، ذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، وأخرى جانبية كشفت عن أحد ساقيها، مع ارتدائها قبعة سوداء.

تعليقات المتابعون

وسرعان ما انهال العديد من المتابعين بالتعليقات التي حملت انتقادات ساخرة تارة ولاذعة أخرى، من إطلالة الفنانة، والتي جاء من بينها، «عايشة في مية المخلل»، «اتقي الله إحنا في أيام مفترجة».

رسالة غامضة من رانيا يوسف لمتابعيها: «اعتنقي من الدين ما بالله يوصلك»

وفي أعقاب يونيو الماضي، نشرت رانيا يوسف، رسالة غامضة نشرتها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق «إنستجرام»، تحدثت من خلالها عن ضرورة التمسك بالإنسانية وأن عورات العقول أشد من عورات الأجساد.

ودونت خلالها: «ارتدي من الثياب ما يعجبك.. واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك.. واعلمي أن عورات العقول والضمائر أشد قبحًا من عورات الأجساد.. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها.. فالله قد خلقنا عليها ناظرًا لقلوبنا التي في الصدور.. وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد».

صور رانيا يوسف في رحلة بحرية

ودائما ما تشارك الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بصورها الجديدة، كان آخرها أثناء رحلة بحرية لها، وتفاعل معها متابعيها في التعليقات.

وظهرت «رانيا» وهي مرتدية كاش مايوه داخل يخت، وعلقت على الصور «ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحة من غيبة وفرار من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرء من سقطات اللسان ورحمات من القيل والقال».

وتفاعل معها الجمهور في التعليقات على الصور، «رجعتي 25 سنة لورا.. قمراية.. كيم كارداشيان مأثرة فيكي.. حورية البحر.. الله على الحاجات الحلوة دي.. بترجعي تزعلي من كلام الناس».