منها تجنب الإصابة بالخرف.. فوائد الصيام المتقطع

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتبع البعض العديد من الطرق التي تساعد على فقدان الوزن منها الصيام المتقطع، الذي يتمتع بالعديد من الفوائد، منها كما ذكرها موقع «برنس انسايدر».

يقلل الصيام المتقطع من الالتهاب ويحسن حساسية الإنسولين، ويساعد إلى تحسن في الجلوكوز وضغط الدم والكوليسترول الذي يمنع تطور الأمراض المزمنة، ومن الفوائد الأخرى للصيام المتقطع.

فوائد الصيام المتقطع

1- التقليل من الآلام الالتهابية

يقلل الصيام المتقطع من الالتهاب المؤلم، وعند الصيام لفترات طويلة يستخدم الجسم كل الجلوكوز، ويدخل في عملية تسمى الكيتوزية، حيث يحرق الكيتونات للحصول على الوقود والطاقة، بدلا من ذلك.

وينتج الجسم في هذه الحالة التهاب أقل عند حرق الكيتونات مقارنة بالجلوكوز، وهو ما قد يفسر سبب اكتشاف بعض الدراسات أن الأنظمة الغذائية التي تعزز الكيتوزية تخفف من آلام الالتهاب.

2- يمنع الإصابة بالخرف

عند التقدم في العمر يتعرض الجسم للإصابة بالالتهاب بسبب تراكم الترسبات في الدماغ، ويبطئ الصيام من تطور مرض ألزهايمر.

3- تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد الصيام المتقطع في تنظيم مستويات السكر في الدم.

4- تحسين صحة القلب

يعزز الصيام المتقطع صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب والحماية من مرض السكري، وكلاهما من عوامل الخطر للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

5- خفض ضغط الدم

توصلت دراسة أجريت عام 2018 أن الرجال الذين يعانون من مرض السكري، والذين صاموا 18 ساعة يوميا لمدة 5 أسابيع، انخفض لديهم ما يقارب 10 نقاط في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

6- يسهل إصلاح الخلايا

عند تلف الجسم أو إصابته بالسموم، فإنه يصلح خلاياه من خلال عملية تسمى الالتهام الذاتي، وخلال هذه العملية يقوم الجسم بتفكيك الأجزاء التالفة، وإعادة تدوير تلك المواد إلى مواد جديدة وصحية.

وأثبتت الأبحاث أن الصيام المتقطع يعزز الالتهام الذاتي لدى البشر.