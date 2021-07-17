نجلاء بدر بصحبة عمرو دياب: في حتة تانية.. عمري وذكرياتي وأحلى أيام حياتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت فيها مع الفنان عمرو دياب، علقت: «عمرو دياب في حتة تانية، عمري وذكرياتي وأحلى أيام حياتي»، وجاءت من ضمن تعليقات متابعيها: «منورين»، «عمرو دياب في حتة تانية».

آخر الأعمال الفنية للفنانة نجلاء بدر

وكانت آخر الأعمال الفنية للفنانة نجلاء بدر مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة الفنان أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد وفردوس عبدالحميد، أحمد مالك، ريم سامي، محمد جمعة، عماد زيادة، تأليف وإخراج محمد سامي.

وجمع مسلسل «نسل الأغراب» بين أحمد السقا وأمير كرارة، مع المخرج محمد سامي بعد تحقيق نجاحات كبيرة في الدراما، واعتمد المسلسل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

وقدمت نجلاء بدر مسلسل «بين السما والأرض»، وحازت إشادات من النقاد، لتجسيدها شخصية بها تحولات نفسية كثيرة، وفى مسلسل «نسل الأغراب»، جسدت دور راقصة غجرية.

وتحدثت نجلاء بدر في لقاء تليفزيوني سابق لها عن تقليص حجم دورها، رغم اتفاقها على مساحة كبيرة.

وتشارك الفنانة نجلاء بدر في تصوير فيلم «النهاردة يوم جميل»، وتجسد دور سيدة لديها وزن زائد وتتعرض لبعض المشاكل مع زوجها.

آخر الأعمال الفنية للفنان عمرو دياب

وطرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة «اتقل»، وهي ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية «الدنيا بترقص»، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.