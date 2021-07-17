شاركت في العديد من المسرحيات.. معلومات عن كارولين عزمي بعد خطبتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الفنانة الشابة كارولين عزمي، تتصدر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان خطبتها من بيشوي ويليم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

إطلالة كارولين عزمي

ونشرت الفنانة الشابة، العديد من الصور خلال جلسة تصوير حفل خطبتها، حيث أطلت بفستان «كاب» أبيض، ذا فصوص لامعة من الجزء العلوي، وفتحة جانبية طويلة كشفت عن ساقيها، كما اعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابي، ووضع تاج لامع رقيق فوق رأسها.

من هي كارولين عزمي؟

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة كارولين عزمي.

- من مواليد عام 1996، أي تبلغ من العمر 25 عاما.

- درست في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- شاركت في العديد من الأعمال المسرحية التي لفتت إليها الأنظار لما تمتلكه من موهبة وبراعة في تجسيد الشخصيات الكوميدية، ضمن سلسلة عروض مسرح النهار، والتي جاء من بينها مسرحيات «الحب في قلب هضبة الهرم»، «أمباليه»، «بوجي وضمضم».

- جاءت شهرتها الواسعة من خلال مشاركتها في مسلسل «أبو العروسة»، حيث جسدت شخصية «هاجر».

كما شاركت فيما بعد في مجموعة من المسلسلات، منها، «رأس الغول»، «الأب الروحي»، «الحلال»، «ونحب تاني ليه».

من هو خطيب الفنانة كارولين عزمي؟

- يدعى خطيب الفنانة كارولين عزمي بيشوي ويليم.

- بيشوي ويليم هو رجل أعمال شاب، صاحب سلسلة محلات شهيرة.

- يتابعه 19 ألف متابع عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يتابعه عدد من المشاهير سواء كانوا فنانين مثل كارولين عزمي ورانا رئيس، أو انفلونسر وبلوجر مثل فرح شعبان خطيبة علي غزلان.

وشهد حفل الخطوبة حضور عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم الفنانة ولاء الشريف صديقتها التي تشاركت معها بطولة مسلسل «أبو العروسة»، كما نشرت صورة لها برفقتها وعلقت عليها قائلة «العروسة بقت أخت العروسة»، وانهالت عليها الكثير من التعليقات من جانب الجمهور والتي كان أبرزها «مبروك يا كارولين ربنا يتمملك على خير.. عقبالك يا ولاء».