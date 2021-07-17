دعاء وصور.. كيف شاركت دنيا سمير غانم الجمهور حزنها على وفاة والدها ومرض والدتها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة، وذلك بعد أن نشرت دعاء لوالدها الفنان الكبير سمير غانم في ذكرى ثامن جمعة على وفاته، وقالت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعقب نشرها لذلك المنشور حرص الكثيرون على البحث عن دنيا سمير غانم حتى تصدرت التريند.

لم تكن تلك المرة الأولى التي عبرت فيها دنيا سمير غانم عن حزنها الشديد على والدها الفنان الكبير سمير غانم بعد وفاته التي مر عليها شهران، وعن حزنها على مرض والدتها أيضا، ونرصد من خلال هذا التقرير كيف شاركت الفنانة دنيا سمير غانم حزنها على والدها منذ وفاته ووالدتها منذ اللحظة الأولى لمرضها، كالتالي:

رسائل دنيا سمير غانم لوالدها منذ وفاته

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة عدد من الأدعية والرسائل المختلفة لوالدها منذ اللحظة الأولى لوفاته، واستمرت حتى وقتنا الحالي وبعد مرور شهرين من وفاته، ففي الذكرى الأربعين نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة وجهتها لوالدها إحياء لذكراه قائلة: «وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب»، كما حرصت على توجيه الشكر للجمهور قائلة: «بشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا.. نسألكم الدعاء والفاتحة.. اليوم الـ 40».

لم تكتفي الفنانة دنيا سمير غانم بتوجيه رسالة لوالدها في ذكرى الـ40 فقط، ولكنها حرصت على التصدق على روحه بمبلغ مالي كبير مكون من 6 أرقام لإحدى المؤسسات الخيرية الكبيرة، كما طلبت من الكثيرين الدعاء لوالدتها المريضة بأن يخفف عنها.

وفي بداية الشهر الجاري، نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها برفقة والدها ووالدتها، دون كتابة أي تعليق عليها، ولكنها اكتفت بوضع قلب مكسور بجانب الصورة، ليعبر عن مدى حزنها الشديد على والديها، وبشكل خاص والدها الذي فارق الحياة.

رسائل دنيا سمير غانم لوالدتها منذ مرضها

منذ اللحظة الأولى لمرض والدتها وتأخر حالتها الصحية، شاركت الفنانة دنيا سمير غانم عددا من الرسائل الموجه لوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ أنها طالبت الجمهور في نهاية الشهر الماضي أن يكثف الدعاء لوالدتها المريضة، بعد تدهور حالتها الصحية بالعناية المركزة، مؤكدة على أنها بحاجة لدعاء كل محبيها قائلة: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبدالعزيز وتمدها بالصحة والعافية».

وفي بداية الشهر الجاري نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالدتها مرسومة بالفحم عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» معلقة عليها قائلة «بحبك أوي يا مامي ربنا يشفيكي ويعافيكي ويهون عليكي».

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، أمس، صورة لوالدتها دلال عبدالعزيز خلال فترة طفولتها، وعلقت على تلك الصورة التي رافقتها بها قائلة «ربنا يشفيكي يا مامي يا حبيبتي»، ما جعل الجمهور ينهال عليها بالتعليقات التي كانت تشد من أزرها وتترحم على والدها وتدعو لوالدتها بالشفاء العاجل.