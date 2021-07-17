7 علامات تشير إلى أن شريك حياتك غير متزن نفسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كان شريكك مشتتًا أو يتصرف بشكل مختلف مؤخرًا، فقد يكون ذلك علامة على أنه مصاب بالقلق أو الاكتئاب أو بعض مشاكل الصحة العقلية الأخرى.

وفي هذا الصدد نوضح لكم علامات تشير إلى أن شريك حياتك غير متزن نفسيا، كما أوضح موقع "bustle".

1- يصاب بالجنون بسهولة:

ليست علامة جيدة أبدًا إذا كان شريكك ينفجر في نوبات من الغضب، وغالبًا ما يشار إلى الغضب على أنه اكتئاب، ومن ضمن علامة الاكتئاب هي أن كل شيء وكل شخص يزعجهم بسهولة.

2- التعب والبقاء في الفراش:

غالبًا ما تدفع مخاوف الصحة العقلية الناشئة الأشخاص إلى الرغبة في مزيد من النوم، أو العكس، ولا يمكنهم البقاء في الفراش، وفي كلتا الحالتين، قد تكون مشاكل نومهم الغريبة علامة على وجود مشكلة.

3- لا يهتم بالحميمية الجسدية:

نظرًا لأن قضايا مثل الاكتئاب والقلق يمكن أن تسرق طاقتك وتدمر احترامك لذاتك، فلا تتفاجأ إذا كان شريكك الغير متزن نفسيا لا يريد أن يكون حميمًا جسديًا.

4- الشكوى من عدم الشعور بالرضا:

عندما يتسبب شيء ما في اكتئاب شخص ما ولا يعترف بأنه مصاب بالاكتئاب أو التوتر، تبدأ أجسادهم في النهاية في الاستسلام، وقد يشكون من الصداع وآلام المعدة أو الشعور المستمر بالتعب، لذا انتبه إلى شريكك الذي يبدو أنه لا يمكنه التوقف عن الشكوى.

5- لا يريد الاستحمام أو غسل الملابس:

يمكن للأشخاص المصابين بالاكتئاب أحيانًا إهمال الرعاية الذاتية، مثل: عدم الاستحمام أو تنظيف الأسنان بالفرشاة، وارتداء نفس الملابس لعدة أيام متتالية وقد ينسون أيضًا غسل الملابس أو التوقف عن تنظيف شقتهم.

6- إهمال الرد على الهاتف:

قد لا يكون لدى الشخص الذي يعاني من مشكلة تتعلق بالصحة العقلية، مثل الاكتئاب، الطاقة اللازمة للرد على الهاتف.

7- لا يريد التحدث عن المستقبل:

إذا كان شريكك غير متزن نفسيا فقد لا يتمكن التفكير في المستقبل، لذا إذا سألت شريكك عن أهدافه ولم يكن لديه أي شيء أو لا يبدو أنه يهتم بالمستقبل، فقد يكون هذا علامة على مشاكل الصحة العقلية، مثل القلق أو الاكتئاب.