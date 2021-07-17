سمية الخشاب تتألق في جلسة تصوير جديدة باللون الأسود

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث جلسة تصوير خضعت لها باللون الأسود، وأثارت تفاعل بين متابعيها في التعليقات.

وتألقت «سمية» في جلسة التصوير، بفستان باللون الأسود منفوش من الأسفل، كما أنه جاء دون أكتاف وتركت شعرها منسدلًا مع وضع «مكياج» مناسب، وعلقت على الصور بأنه اللون الأسود هو المفضل لها.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: «منورة يا سوما.. قمة الروعة والجمال.. جميلة.. بطل مصر.. إيه الجمال دا».

انتقادات لـ سمية الخشاب بسبب فيديو رقص

وواجهت الفنانة سمية الخشاب، منذ أيام انتقادات عديدة من قبل بعض متابعيها عبر «تويتر»، عقب نشرها مقطع فيديو لرقصتها الشهيرة بفيلم «حين ميسرة»، وأرفقت عليه تعليقا، قالت فيه: «أيوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجة».

وسرعان ما لاقى مقطع الفيديو تفاعل الآلاف من المتابعين، الذين شن بعضهم الهجوم على سمية الخشاب، وجاء من بين التعليقات: «لا يا فنانة هتاخدي منها وأنتِ ماشية.. أعمالك»، «لا هياخد منها حاجة هياخد عمله وحسابه لما يموت»، «ربنا يهديكي يا فنانة».

وردت «سمية»، على الانتقادات التي وُجهت لها من قبل بعض متابعيها، في تغريدتين مختلفتين، فقالت خلالهما: «دعوا الخلق للخالق»، ثم دونت: «محدش هيتحاسب مكان حد».

جلسة تصوير جديدة لـ سمية الخشاب داخل حمام السباحة

وكانت الفنانة سمية الخشاب نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وتفاعل معها الجمهور من خلال التعليقات على الصور.

وخلال الصور، ظهرت «سمية» داخل حمام سباحة، واضعة «ميكب أب»، وعلقت على الصور قائلة: «أهلا بالصيف»، ونالت جلسة التصوير إعجاب متابعيها، ومن بين التعليقات التي تلقتها الفنانة كان أحدها للفنانة نادية الجندي التي كتبت لها «القمر»، وردت عليها الأولى: «وأنتي جارة القمر يا أحلى من القمر».

وجاء في التعليقات التي تلقتها «سمية» من متابعيها: «جمالك يا حلاوتهم.. القمر اللي منورانا.. انتي أجمل سمية الخشاب في الدنيا.. سمسمة اللي بحبها.. خايفين عليكي تدوبي في المياه يا سكر».