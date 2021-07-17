تعرف على الفواكه التي تسبب الإصابة بالتهاب المفاصل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصيب مرض التهاب المفاصل بعض أجزاء الجسم من بينها العمود الفقري أو مفاصل كف اليد أو الركبتين، وتوجد أنواع مختلفة من التهاب المفاصل أقل انتشارا تصيب الإنسان مثل مرض الذئبة الذي يصيب الكلى والرئتين والمفاصل ومرض الصداف باعتباره مرض جلدي يؤثر أحيانا على المفاصل، ويعيق مرض التهاب المفاصل الشخص من أداء المهام البسيطة.

وتوجد بعض الفواكه التي تتسبب في حدوث التهاب المفاصل، منها كما ذكرها موقع «روسيا اليوم».

الحمضيات

التفاح

الموز.

وأظهرت بعض الدراسات أن تناول البطيخ يقلل من التهاب بروتين سي التفاعلي، هو علامة على الالتهاب الجهازي في التهاب المفاصل الروماتويدي، الشكل الشائع من التهاب المفاصل الالتهابي.

ويساعد الحفاظ على وزن صحي في المساعدة للتخلص من التهابات المفاصل، بالإضافة إلى الاعتدال في النظام الغذائي.

أعراض مرض التهاب المفاصل

وجع.

انتفاخ.

احمرار.

هبوط في مدى الحركة.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

التعب.

الطفح.

هبوط في الوزن.

مشكلات في التنفس.

جفاف في العينين والفم.

أسباب مرض التهاب المفاصل

يزداد مع التقدم في السن احتمال الإصابة بأنواع عديدة من التهاب المفاصل، وينشأ الألم المصاحب لالتهاب المفاصل نتيجة الإصابة بمرض

الغضروف المفصلي.

المحفظة المفصلية.

الغشاء الزليلي.

التاريخ العائلي.

بعض أنواع التهاب المفاصل وراثية، ولذا فإن احتمال الإصابة بهذه الأنواع يكون أعلى لدى الأشخاص ذوي التاريخ العائلي مع المرض أي الذين لديهم آباء، أو أمهات، أو أشقاء، أو شقيقات أصيبوا بالمرض من قبل.

الإصابة في المفصل.

الإصابة السابقة في المفضل يمكن أن يتعرض لها الأشخاص خلال النشاط الرياضي.

السمنة الزائدة.

إن حمل وزن زائد يشكل ضغطا على المفاصل خاصة الركبتين والحوض والعمود الفقري، لذا فالأشخاص المصابون بالسمنة الزائدة معرضون للإصابة بالتهاب المفاصل.