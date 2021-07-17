الامارات | " الارجوحة المرعبة".. حادثة السقوط من ارتفاع 2000 متر تنتشر عالميا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن " الارجوحة المرعبة".. حادثة السقوط من ارتفاع 2000 متر تنتشر عالميا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجت سيدتان بأعجوبة بعد سقوطهما من أرجوحة مثبَّتة على حافة جبل شاهق يتجاوز ارتفاعه 2000 متر. وتداولت مواقع التواصل على نطاق عالمي، الفيديو المرعب، للحادثة التي عُرفت باسم " الارجوحة المرعبة"، وتجديدا لحظة وقوع الحادث، الذي قيل انه في بلد عربي، بسبب وجود بعض المحجبات فيه، ليتبين لاحقا أنه في جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة.

وكشفت تقارير لاحقة ان العناية الإلهية أنقذت السيدتين لسقوطهما على منصة او نتوء صغير عند حافة الجبل ما منع سقوطهما في الوادي السحيق

ويُظهر الفيديو المرعب مجموعة من النساء المتجمعات حول الأرجوحة، التي ركبتها السيدتان، قبل أن يباشر الشخص المسؤول عنها دفعها. وبينما بدأ الدفع بشكل خفيف أخذ ذلك الشخص بدفعهما بشكل أقوى حتى اختل توازن الأرجوحة؛ ما تسبب بارتطام حافة المقعد بأحد أعمدتها؛ ومن ثم سقوط الراكبتَيْن وسط صراخ الحضور.

وحسب موقع "الحرة"، فإن الإصابات لم تتجاوز الرضوض والخدوش البسيطة، وباشرت السلطات المحلية تحقيقًا بالحادث.

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