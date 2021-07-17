«تستخدمه الأمهات».. هل البخور في المنزل يطرد الجن ويزيل آثار الحسد؟.. أزهري يجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تعيش الكثير من الأمهات حالة من الرعب على أبنائها، واستقرار منزلها، بسبب تخوفهم من أمور السحر، والدجل التي يستخدمها ضُعاف النفوس، وقد تقع العديد منهن في مخاطر اللجوء للدجالين الذين يتخذون طُرق النصب منهجًا لهم لكسب الأموال بالباطل.

ومن جهة آخرى، تلجأ العديد من الأمهات وربات البيوت لاستخدام البخور، معتقدات بقدرة رائحته على طرد الجن، وإزالة آثار الحسد.

هل البخور في المنزل يطرد الجن ويزيل آثار الحسد؟

من جانبه، كشف الشيخ إبراهيم عبدالراضي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لاشك أن للبخور رائحة طيبة، يُنفر منها الجن، قائلًا: «الجن بينفر من الرائحة الطيبة، عشان كدة له عامل لكن مش لوحده، لازم تحصين النفس».

وأضاف الشيخ إبراهيم عبدالراضي، خلال حديثه لـ «هُن»: «هناك بعض الأذكار التي أوصى بها النبي لتحصين النفس والأبناء من السحر والحسد، على الفرد اتباعها».

وذكر عالم الأزهر الشريف، أبرز تلك الأذكار والتي على رأسها، ما نصح به النبي «صلى الله عليه وسلم» إذا خرج الإنسان من بيته يقول: «بسم الله توكلت على الله ولاحول ولاقوة إلا بالله»، وإذا دخل إنسان الخلاء يقول «أعوذ بالله من الخبث والخبائث»، وعند الخروج يقول «غفرانك». إذا صعد الدرج يقول: «سبحان الله والله أكبر» وعند النزول يقول: «سبحان الله».

كما نصح الشيخ إبراهيم بتلاوة الموعوذتين، لأنها تحصن الإنسان بشكل مؤكد.

هل السحر خرافة أم لا؟

وكان الشيخ متولي الشعراوي، قال في وقت سابق، إن السحر ليس خرافة ولكنه علم، إذ ورد نص قرآني يفيد بأن السحر علم يعلم للناس، مشيرا إلى أن السحر له قوة يستطيع بها الإنسان أن يسخر قوة أكبر منه وهو «الجن»، حتى يعلم الناس أن إرادة الله فوق كل شيء، فالسحر كعلم تم خلقه حتى يستطيع الإنسان أن يسيطر به على الجن، وليس لاستخدامه في الأذى.

ولفت إلى أن القرآن الكريم أكد على أن تعلم علم السحر فتنة، لأن الإنسان إذا تعلمه، أصبح لديه قوة ترفع فرصة الإنسان عن فرصة الآخرين من بني جنسه، فمن الأفضل أن يتجنب الإنسان تعلم علم السحر، حتى لا تسول له نفسه استخدامه في إيذاء غيره.

دعاء فك السحر

وفق ما ذكره الشيخ الشعراوي، فإن دعاء فك السحر «اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنلك احتفظت بذات بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به، من ما أقدمت عليه، بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله».