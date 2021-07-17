هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من المياه في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد تناول المياه في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة من الأمور الضرورية جدًا للعديد من العمليات الجسدية.

وتشمل نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، وتنظيم درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى ترطيب الجسم، وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى التي توفرها، ونستعرضها لكم وفق ما جاء في موقعي "medicalnewstoday" و"insider".

- ترطيب الجسم

إن شرب كوب أو اثنين من المياه مباشرة عند الاستيقاظ هو وسيلة جيدة لترطيب جسمك بسرعة في فصل الصيف.

- زيادة مستوى اليقظة لديك

يعد أحد أكبر مؤشرات الخمول أو انخفاض الطاقة هو أنك تعاني من الجفاف، لأن المياه يساعد في تنظيم الجسم ووظيفة الدماغ، فإنه يرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بموازنة الحالة المزاجية لدينا.

لذا إذا أول شيء تتناوله هو المياه في الصباح، يمكن أن يزيد من اليقظة لديك.

- تغذية الدماغ

يتكون دماغ الإنسان من 73٪ من المياه، لذا فإن الحفاظ على رطوبة الجسم ضروري بشكل خاص للحفاظ على نشاط الدماغ، لذلك البدء بكوب من المياه على الفور هو خطوة جيدة.

- محاربة الأمراض

عندما تنام، يكون جسمك في وضع الإصلاح والتعافي، وخلال هذا الوقت، يعمل جهازك المناعي بجدية على تخليص جسمك من السموم، وبتناول كمية كافية من المياه، يمكنك تسريع العملية التي يتخلص فيها جسمك من تلك السموم.

- تحفيز التمثيل الغذائي

يتم استقلاب الكربوهيدرات والبروتينات الأساسية التي تتناولها يوميًا ونقلها عن طريق المياه في جميع أنحاء الجسم، وإن وجود كمية كافية من المياه في نظامك سيساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي لديك.

- تليين المفاصل

يساهم استهلاك كوب من المياه في الصباح في تليين المفاصل، بما في ذلك اللعاب والمخاط المعدي والجهاز التنفسي والبول.

- تحسين مظهر الجلد

تحتوي البشرة على حوالي 30٪ من المياه، مما يساعد على تحسين مظهر الجلد.

ووجدت دراسة قديمة من عام 2015 أن زيادة تناول المياه قد يكون له تأثير إيجابي على صحة الجلد.

وأشارت مراجعة 2018 أن زيادة استهلاكه قد يحسن ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد.