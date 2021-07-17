الإفتاء توضح حكم دفن الرجل في قبر والدته.. هل يجوز؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«هل يجوز دفن الرجل في قبر والدته» سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حيث أكد أنه لا يجوز أن يدفن الرجل في القبر الذي دفنت فيه والدته.

وأوضح «وسام»، أنه إن لم تتوافر إمكانية دفن كل منهما على حدة، فإن الابن يدفن في «عين» الرجال، وتدفن الأم في «عين» النساء.

وفي سؤال مشابه، أجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن هل يجوز دفن الذكور مع الإناث في مقبرة واحدة إذا دعت الضرورة لذلك؟، وكيف يتم دفن امرأة مع رجل مات قبلها في نفس المقبرة؟.

وأجاب الدكتور شوقي علام، أنه يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بقبر لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت بهم المقابر، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحد في قبر واحد، وكذلك يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن، فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين الرجال والنساء.

أما عن حكم زيارة النساء للمقابر، ذكر الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة المرأة للقبور، جائزة ولا شيء فيها، خاصة إذا التزمت بالآداب الشرعية.

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وأضاف أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال «هل زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟» عبر الصفحة الرسمية للدار، أن زيارة النساء للقبور حلال، لكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَة».