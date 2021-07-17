منها استخدام الموبايل.. 7 أخطاء قبل النوم تجعلنا نكتسب الوزن ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

لا يتسبب الوزن الزائد في إزعاج الشخص وغضبه من مظهره فحسب، بل قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية.

وهناك بعض العادات الخاطئة التي تتسبب في اكتساب الوزن الزائد وأنت على لست على دراية بها. وهنا جمعنا لكم أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها قبل الوزن، وذلك وفق ما أورد موقع "Bright Side".

1- وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل:

نعلم جميعًا قاعدة عدم تناول الطعام بعد الساعة 6 مساءً، لكنها لا تمنعنا من تناول العشاء في وقت متأخر أو تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل.

ومع ذلك، تذكرنا الدراسات أن تناول الطعام في وقت متأخر يؤدي إلى زيادة الوزن، بالإضافة إلى أنه يزيد الكوليسترول ومستويات الأنسولين ويؤثر سلبًا على المؤشرات الهرمونية.

تذكر أنه إذا كانت كمية السعرات الحرارية التي تتناولها أكبر بكثير مما تحرقه، فهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

2- شرب القهوة في وقت متأخر من الليل:

آخر ما يجب أن تتناوله من الكافيين هو 6 ساعات قبل الذهاب إلى السرير، لأن القهوة لا تضر بنومك فحسب، بل ربط العلماء استهلاك حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة بزيادة الوزن، حاول استبدال القهوة بشاي الأعشاب أو حتى بالماء الدافئ.

3- عدم الحصول على قسط كاف من النوم:

كمية النوم الصحية هي نحو 7-8 ساعات في الليلة، ولكن إذا كانت أقل من ذلك على أساس يومي، عندها تبدأ العديد من المشاكل الصحية، حيث أثبتت الدراسات أن هناك صلة بين الحرمان من النوم والتغيرات السلبية في التمثيل الغذائي، قد يكون العامل الحاسم الآخر هو أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤدي إلى الإرهاق وبالتالي تقليل النشاط البدني.

4- عدم ممارسة الرياضة:

تلعب التمارين والنشاط البدني دورًا مهمًا في إنقاص الوزن، حيث إنها تزيد من عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، من الضروري ممارسة أكثر التمارين الرياضية اعتدالًا بشكل يومي، لذلك إذا مشيت لمدة 15 دقيقة كل يوم، فسوف تحرق ما يصل إلى 100 سعرة حرارية إضافية، هذا يضيف ما يصل إلى 700 سعرة حرارية في الأسبوع و 10 أرطال، من فقدان الوزن في عام واحد.

5- استخدام الأجهزة الإلكترونية في المساء:

تؤكد الدراسات أن استخدام الأجهزة الإلكترونية التي ينبعث منها الضوء الأزرق قبل النوم مرتبط بالحرمان من النوم وزيادة الوزن في نهاية النهاية، تتداخل هذه الأجهزة مع إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم دورات النوم، بدلاً من تصفح الشبكات الاجتماعية قبل النوم، اختر قراءة كتاب ممتع مطبوع أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

6- ضبط المنبه بعد فوات الأوان:

يعتبر هذا أمر غير متوقع، ولكن أكد الباحثون إن الأشخاص الذين تعرضوا للضوء الساطع في الصباح الباكر لديهم مؤشر كتلة جسم أقل، من أولئك الذين تعرضوا للضوء لاحقًا، لقد ثبت أنه حتى 20-30 دقيقة من الضوء الطبيعي بالخارج تؤثر على مؤشر كتلة الجسم، لذا استيقظ مبكرًا واذهب لممارسة الجري في الصباح

7-إحاطة نفسك باللون الخطأ في الغرفة:

يعزز اللون الأزرق الاسترخاء وبالتالي النوم بشكل أفضل، إنه أيضًا اللون الذي يثبط الشهية، في الوقت نفسه، تجعلك الألوان مثل الأحمر أو البرتقالي تشعر بالنشاط والجوع، لذلك قد تعيد النظر في ألوان غرفة نومك من الآن فصاعدًا.