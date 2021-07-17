ضع المخدات بجانبك.. نصائح من الأطباء للتخلص من التجاعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

مع تقدمنا في السن، نصبح أكثر حكمة وخبرة، ولكن تخط التجاعيد وجوهنا أيضا وتكون مصدر إزعاج للكثير، ويحاولون التخلص منها بكل الطرق.

إليك قائمة من 7 طرق مضمونة لتجنب التجاعيد، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- وضع وسادات تحت ذراعيك قبل النوم:

سيساعدك هذا على تجنب تجاعيد الثدي، أصعب جزء هو التعود على النوم على ظهرك، ولكن في غضون أسابيع قليلة ستلاحظ تحسن حالة بشرتك وكذلك صحتك العامة.

وتُظهر الأبحاث أن هذا الوضع يحقق أقصى قدر من كفاءة النوم، بالإضافة إلى ذلك، سوف يتخلص من آلام الظهر.

2- وضع بعض الأشياء حولك:

قد يبدو الأمر غريبًا، لكنه فعال حقًا فيما يتعلق بمنع التجاعيد، نغير وضعية النوم عدة مرات، بعضها ليس مريحًا جدًا، وهكذا تظهر التجاعيد.

جرب وضع أكوام طويلة من الأشياء الخاصة بك: سلال الغسيل أو الكتب أو أي شيء آخر ليس هشًا للغاية حتى يمنعك من تغيير وضعية نومك.

3- وضع وسادة تحت ركبتيك:

يؤدي الاختلاف بين مستويات الساق والجسم إلى تحسين تدفق الدم، سوف يساعدك على التخلص من التجاعيد والركبتين المتوترين أو المؤلمين، ويكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يمشون كثيرًا.

4- وضع منشفة تحت رأسك:

يجب أن يرتاح رأسك أيضًا بشكل مريح، من الأفضل أن تنام على وسادة لتقويم العظام، لكن إذا لم يكن لديك واحدة، فقم بلف منشفة عادية.

5- اختر المرتبة الصحيحة:

قد تكون المرتبة الناعمة مريحة، لكن العلماء أثبتوا منذ فترة طويلة أن الحصائر الصلبة والنابضة هي الأفضل لعمودك الفقري وتدفق الدم والوقاية من التجاعيد.

6- اختر الملابس الداخلية الصحيحة:

قلة من النساء يعرفن أن كل متجر للملابس الداخلية تقريبًا لديه الآن "حمالات صدر خاصة مضادة للتجاعيد" تشبه حمالات الصدر الرياضية ولكنها مصنوعة من القطن الناعم الملمس.

تم تجهيز هذه الصدرية أيضًا بإدراج الفراء في منطقة الانقسام والتي لا تمتص كريم الترطيب وبالتالي تحمي بشرتك، لا يمكنك ارتدائه كل يوم، ولكن من الجيد جدًا النوم فيه.

7- الترطيب مهم دائمًا:

اجعلي ذلك ضمن روتينك وهو وضع كريم المرطب على المناطق التي تعاني من مشاكل كل صباح عند الاستيقاظ وكل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش، ثبت أنه في 90٪ من الحالات تظهر التجاعيد المبكرة بسبب نقص الرطوبة.