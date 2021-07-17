ما أسباب وعلاج حساسية الحشرات للأطفال؟.. طبيبة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني الكثير من الأمهات من إصابة أطفالهن بحساسية الحشرات، لذا يرغب الكثير من الأمهات في معرفة أسباب وعلاج وطرق الوقاية من هذا النوع.

وهنا نستعرض لكم أسباب وعلاج وطرق الوقاية من حساسية الحشرات، كما ذكرت أخصائية الأمراض الجلدية أية فواد، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

الأسباب:

- تحدث بسبب لدغة الناموس أو البراغيث أو البق، وعلى حسب نوع الحشرة يختلف مكان وشكل الحبوب.

- غير معدية وتظهر في أي وقت من السنة.

- يحدث هذا النوع من الحساسية أكثر في الأطفال.

- عادة ما تقل الحساسية الحشرية عندما يكبر الطفل، ويمكن أن تختفي عند سن 7-10 سنين.

- الأشخاص الذين يقومون بتربية الحيوانات أو الطيور هم أكثر عرضة لحساسية الحشرات.

- الحساسية الحشرية لها أكثر من شكل، وقد تأتي على شكل حبوب حمراء عادية أو حبوب مليئة بالمياه أو بقع حمراء أو منطقة متورمة.

الوقاية:

- لا يوجد دواء معين يمكن للطفل تناوله لمنع الإصابة بهذه الحساسية مرة أخرى.

- عند وجود ناموس في المنزل لا بد من إحضار ناموسية أو صاعق أو المواد الطاردة للحشرات الموجودة في الصيدليات.

- وضع الملايات والفرش في الشمس يوميا.

- توخي الحذر أثناء تربية الحيوانات والطيور.

العلاج:

- على حسب الحالة، يمكن أن يكون مجرد مرطبات مثل برنجو إذا كانت الحالة بسيطة، ويمكن إعطائه شراب ضد الحساسية.

- لا يفضل استخدام الكورتيزون الموضعي بسبب أعراضه الجانبية، ولكن إذا اضطر الطفل استخدامه يستخدم كورتيزون ضعيف وليس قوي أو متوسط الشدة.

- إذا حدث عدوى بكتيرية مكان الحكة لابد من وضع مضاد حيوي موضعي، ويمكن استخدام كريم فيوسي زون مرتين يوميا لمدة 5 أيام.