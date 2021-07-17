تصيب بالتسمم.. 5 أشياء في مطبخك تخلصي منها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوي المطبخ في كثير من الأحيان، على أشياء منسية، قد يضر استخدامها بصحة أفراد الأسرة، ما يجعل ربة المنزل تحاول البحث عنها من وقت لآخر، من أجل التخلص منها سريعا، حفاظا على صحة أطفالها، التي قد تتأثر بتلك الأشياء السامة، التي مر عليها وقت طويل في المنزل.

ونرصد من خلال التقرير التالي، عدد من الأشياء التي يجب على المرأة أن تتخلص منها على الفور، حال تواجدها في المطبخ، خاصة أنها قد تضر بشكل كبير بصحة أفراد الأسرة، أو تؤدي إلى الإصابة بالتسمم، وفق موقع «health line» الطبي.

أشياء موجودة في المطبخ تخلصي منها فورا

1- بقايا الطعام ذات الراوائح الكريهة

في كثير من الأحيان، وبمجرد الانتهاء من تناول الطعام، قد يكون هناك بواقي من تلك الوجبات، يتم وضعها في الثلاجة أو في حافظة البوتاجاز، لتناولها مرة أخرى، لكن مع مرور فترة زمنية كبيرة، قد تكون غير صالحة للتناول، وقد تؤدي للإصابة بالتسمم عند تناولها مرة أخرى، لذلك يجب التخلص من تلك البقايا حفاظا على صحة أفراد الأسرة.

2- التوابل القديمة

يعتقد كثيرون أن التوابل المستخدمة لضبط الطعام لا تتأثر بمرور الوقت، لكنها الحقيقة أنها مثل باقي الأطعمة الأخرى، تتأثر بمرور الوقت، وتصبح غير صالحة للاستخدام، كما أنه من الممكن أن تتعرض لتسمم من الحشرات السامة، لذلك يجب التخلص من تلك التوابل القديمة وشراء أخرى ذات صلاحية جديدة.

3- علبة صلصلة الطماطم المفتوحة منذ فترة

لا يمكن لمعدي الطعام الاستغناء عن استخدام صلصة الطماطم المعلبة، الأمر الذي يجعلها موجودة دائما في المطبخ، وفي كثير من الأحيان، وبعد الاستخدام الأول لعلبة الصلصة، وتركها فترة زمنية كبيرة، قد يصيبها العفن في الجزء العلوي منها، ما يعرض استخدامها مرة أخرى أفراد الاسرة لخطر الإصابة بالتسمم، وفي حالة مرور فترة زمنية كبيرة عليها، يجب التخلص منها فورا واستعمال أخرى جديدة.

4- البيكينج بودر القديم

عند إعداد الحلوى المختلفة، وبشكل خاص الكيكة أو الأرز باللبن، يتم استخدام البيكينج بودر في العجين، ونظرا لتباعد الفترات التي يستخدم خلالها البيكينج بودر، على عكس الملح، قد يؤدي إعادة استعماله مجددا للإصابة بالخطر، لذلك يجب التخلص منه، إذا كان له مدة زمنية كبيرة في المطبخ.

5- زجاجات الزيت القديمة

يجب التخلص من زجاجات الزيت القديمة، ويفضل التخلص منها بعد انتهاء الزيت الموجود بها فورا، حتى لا يؤدي استخدامها مره أخرى إلى تراكم الميكروبات داخلها، ما يضر بصحة أفراد الأسرة.