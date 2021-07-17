"أفكار ما بعد 12 منتصف الليل" تبقيك مستيقظا؟.. إليك أفضل الحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

تستلقي على سريرك وعيناك مفتوحتان، وتبدأ الأفكار تراودك، لا شيء يساعدك على التخلص من هذه الأفكار المجنونة، حتى أولئك الذين لا يعانون من مشاكل في النوم يمكن أن يشعروا أحيانًا بالقلق أو الإجهاد، لكن لا تقلق، فهناك طرق لاستعادة نومك الهادئ.

لقد جمعنا لكم مجموعة من النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك على ترويض أفكارك والنوم بشكل أسرع، ونأمل أن تتمكن من اختيار تلك التي تناسبك بشكل أفضل، وذلك وفقا لما ورد في موقع "brightside".

1- التركيز:

غالبًا ما ترتبط الأفكار بالماضي، وتجعلنا قلقون بشأن ما يمكن أن يحدث، أو نأسف لفعل أو عدم القيام بأشياء في الماضي.

إذا كان هذا ما حدث لك، فحاول التركيز على ما يجري الآن فنحن لا يمكننا تغيير الماضي، ولا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، فإن اللحظة الحالية هي شيء يمكننا التحكم فيه، وهذا التغيير في التركيز يمكن أن يمنحنا الاسترخاء الذي تحتاجه أدمغتنا.

2- تخلص من أجهزتك الإلكترونية:

يمكن أن يؤدي استخدام الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل النوم إلى رفع مستوى القلق والتوتر، خاصةً إذا كنت تقرأ أو تشاهد الأخبار أو الأشياء الأخرى التي تجعلك تقلق أو تبقي عقلك مشغولاً، إلى جانب ذلك، يؤثر الضوء المنبعث من هذه الأجهزة الإلكترونية بشكل سيء على إنتاج الميلاتونين في جسمك، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

3- شتت نفسك.

الآن بعد أن تركت أجهزتك بعيدًا، يمكنك التفكير في بعض البدائل الصحية، يمكنك تجربة هواية مهدئة أو نشاط استرخاء يناسبك بشكل أفضل، مثل القراءة أو استخدام كتاب تلوين أو الاستماع إلى الموسيقى أو المشي أو الطهي على سبيل المثال لا الحصر، عندما لا تتمكن من النوم بسبب أفكارك المتسارعة، فإن القيام بنشاط مريح سيساعدك على تحويل التركيز من هذه الأفكار وحقيقة أنك لا تستطيع النوم إلى شيء أكثر إمتاعًا،

4- حدد وقتًا معينًا للأفكار المزعجة:

تمامًا مثلما تحدد موعدًا للذهاب للتسوق، أو مقابلة أصدقائك، أو القيام بالأعمال المنزلية، يمكنك محاولة التخطيط من 15 إلى 30 دقيقة يوميًا للتخلص من همومك، خصص هذا الوقت للأفكار التي تزعجك، ومن المحتمل أنها لن تعود في وقت لاحق من المساء، خلال هذا الوقت المقلق، اكتب أفكارك على الورق وفكر في بعض الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها لمعالجة المشكلة التي تقلقك، كن مثابرًا وحاول جعل هذه التقنية جزءًا من روتينك لتحقيق نتائج أفضل.

5- استنشق رائحة زيت اللافندر:

غالبًا ما يستخدم زيت اللافندر الأساسي في العلاج بالروائح لتخفيف التوتر والاسترخاء والنوم بشكل أفضل، يمكنك رش بضع قطرات على منشفة أو قطعة قماش، أو إضافة بعض الزيت إلى حمامك ستجعلك تسترخي بشكل جميل.

6- جرب أسلوب استرخاء العضلات:

يمكنك استخدام تقنية الاسترخاء هذه في سريرك مباشرةً، شد عضلاتك واسترخيها واحدة تلو الأخرى، وانتقل من أصابع القدم إلى الرأس، سيساعدك هذا التمرين على إرخاء العضلات المتوترة ويجبرك على التركيز على هذه الأجزاء من جسمك، مما سيلهي انتباهك عن أي أفكار متسارعة.

7- لا تجبر نفسك على النوم:

بدلًا من المحاولة والفشل في النوم، انهض من السرير وافعل شيئًا ما، اشرب بعض الأعشاب، أو اقرأ كتابًا، أو اكتب في دفتر يومياتك، ثم عد إلى الفراش عندما تبدأ في الشعور بالنعاس، البقاء في السرير وإجبار نفسك على النوم يمكن أن يجعل عقلك يربط بين السرير والأرق والقلق، مما يحول غرفة نومك إلى مكان يصعب فيه النوم.

8- شغل التلفاز:

نحن نعلم أننا أوصينا بالفعل بالتخلص من جميع أدواتك قبل النوم، ولكن إذا لم يساعدك شيء، يمكن أن يعمل برنامجك التلفزيوني المفضل على أنه مصدر إلهاء يحتاجه عقلك بشدة، الضوء الذي يصدره التلفزيون بعيدًا عن عينيك عن الضوء الذي يأتي من هاتفك، لذا فهو أقل ضررًا على تنظيم نومك، في الواقع، يمكن للكثير منا النوم بسهولة بمجرد الاستماع إلى التلفزيون وأعيننا مغلقة.

9- جرب تمارين التنفس:

غالبًا ما ترتبط الأفكار المتسارعة بالتوتر، والإجهاد يجعل قلوبنا تنبض بشكل أسرع ويزيد من معدل تنفسنا، يمكن أن يساعدك التنفس العميق والبطيء على تهدئة أفكارك وتهدئتها، يمكنك أيضًا تجربة تمارين وتقنيات التنفس الأخرى التي يمكنك ممارستها في أي وقت لمنع التوتر والقلق.