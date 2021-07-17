توقعات الأبراج اليوم 17-7-2021: إجازة رومانسية لـ الثور.. وخطوة على الجدي اتخاذها الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
قد تشعر أنك تريد التخطيط للأشياء واستقرار مشاعرك حتى تتمكن من العمل بكامل طاقتك
برج الثور:
خطط لقضاء إجازة رومانسية مع من تحب، ودع خيالك ينقلك إلى عالم جديد تمامًا من المتعة.
برج الجوزاء:
هذا يوم ممتاز لإخبار الناس بما تشعر به بالضبط، فعواطفك أكثر استقرارًا من المعتاد، لذا انفتح وتحدث من القلب.
برج السرطان:
تناول بعض الشاي واسترخي، فيمكن أن يؤدي التخلص من التوتر إلى تنقية بعض الطاقة للقيام بأشياء أخرى.
برج الأسد:
افتخر بكل ما أنجزته حتى الآن وشارك فرحتك مع الآخرين.
برج العذراء:
قد يكون هذا أحد تلك الأيام التي لا تعرف فيها الطريق الذي تسلكه، لسبب ما لا يمكنك اتخاذ قرار.
برج الميزان:
تقترب الرومانسية في طريقك طالما بقيت متوازناً بشأن المواقف.
برج العقرب:
كلما اقتربت من طبيعتك الداخلية وطاقتك الأنثوية، كلما اقتربت من شريكك الرومانسي أو أحد أفراد أسرتك.
برج القوس:
تحدث من قلبك وأخبر أقربائك كم يعنون لك.
برج الجدي:
هناك خطوة تالية مهمة يجب عليك اتخاذها الآن.
برج الدلو:
قد يكون الوقت مناسبًا الآن لوضع خطط مع شريك رومانسي، توطيد علاقتك وتأكيد التزامك تجاه بعضكما البعض.
برج الحوت:
دع إبداعك يتألق، وحاول أن تجعل أحلامك حقيقة وواقعية.