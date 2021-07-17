للرجل.. 8 أنواع إكسسوارات يجب أن تمتلكها لتكتمل أناقتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الإكسسورات من الأشياء الأساسية التي يجب أن يضعها الرجل في حساباته، فهي تلعب دورا كبيرا في اكتمال أناقته، ودائما ما تنجذب الفتيات إلى مثل هذه التفاصيل الصغيرة.

لهذا السبب جمعنا قائمة تضم 8 من الإكسسوارات التي يجب على عليك امتلكها، وذلك وفق ما ورد في موقع "theadultman".

1- شنطة عطلة نهاية الأسبوع:

تعتبر قوة عمل فهي تسهل عليه السفر والتنقل في العمل وصالة الألعاب الرياضية. هذه الحقيبة بمثابة شريك جيد بغض النظر عن شكل حياتك اليومية، فحاول أن تختارها بعناية حتى تكون مناسبة لك فهي تجذب النظر إليك.

2- ساعة كاجوال:

يمكنك بسهولة الحصول على ساعة كاجوال راقية تناسب أي موقف، ويفضل أن يكون لها سوار فولاذي ومقاومة للماء، فهي عملية جداً وتنفعك في كل الأوقات، إلا المناسبات الرسمية فقط.

3- القلم:

يعتبر القلم من الأمور البسيطة في عين البعض، ولكنه من علامات الأناقة، عندما يوضع في جيب القميص أو على المكتب في العمل، فهو يُشعر من حولك أنك رجلا مسؤولا ولديك موازنة للأمور في حياتك.

4- برسليت (أسواره):

يفضل أن تكون مصنوعة من الفضة حتى لا تصدأ وتجعل المظهر غير لائق.

يمكنك ارتداؤه مع أي زي تقريبًا ويعطي للرجل أناقة ويوجد منه العديد من الأحجام، ولكن يفضل أن يكون صغيرا في اليد.

5- النظارة الشمسية:

تعتبر سر من أسرار جاذبية الرجل عندما يرتديها تجعله يتمتع بكاريزما وأناقة رائعة وتزيد الثقة بالنفس لديه، فهي اختيار جيد له يجب أن يشتريها.

ولكن هناك أمور يجب مراعاتها، من السهل جدًا العثور على ظلال ذات حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية، لكن المجموعة الرائعة حقًا من النظارات الشمسية يجب أن تحتوي على عدسات مستقطبة، لأنه عندما تكون على الشاطئ، فإن الاستقطاب سيساعد في حماية عينيك من وهج البحر وينطبق الشيء نفسه أثناء القيادة.

6- ربطة العنق (كرفته):

تسمى شريطة التعادل، فهي تجعل مظهر قميصك نظيفا وأنيقا، ويمكنك ارتدائها بشكل كلاسيكي باستخدام إكسسوار فضي أو ذهبي بسيط تعطي مظهرا رائعا.

7- محفظة رفيعة وصغيرة الحجم:

المحافظ الجلدية ثنائية الطي يمكن أن تضر بظهرك بشكل خطير، بالإضافة إلى أنها تجعل المظهر غير لائق عندما يكون لديك انتفاخ هائل في جيبك الخلفي.

لذلك يفضل أن تكون رفيعة وصغيرة الحجم حتى لا تكون بارزة ولا تسبب لك أي ضرر، وتوضع في جيب سترتك وستكون غير مرئية عمليًا في بدلة، ويمكن أن تضعها في جيبك الجينز.

8- منديل الجيب:

مناديل الجيب هي أسهل طريقة لإضفاء لمسة أنيقة على البدلة وربطة العنق.

وإذا شعرت أن بدلاتك قديمة بعض الشيء في حفل زفاف ربيعي، ضع منديل جيب مزخرف باللون الأصفر الفاتح والأزرق الفاتح، فجأة سيبدو أن الزي بأكمله مصمم للتجمعات المبهجة وسيعطيك أناقة رائعة.