بعد فسخهما الخطوبة.. ميرنا الهلباوي تهنئ محمد عطية: بيحصل حوارات (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قامت الكاتبة والبلوجر ميرنا الهلباوي بتهنئة خطيبها السابق محمد عطية بعيد ميلاده، على الرغم من فسخهما الخطبة منذ ما يقرب من أسبوعين.

وشاركت «الهلباوي» بصورة للأخير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال خاصية القصص المصورة «ستوري»، وعلقت: «متأخرة بس مش مهم، كل سنة وأنت طيب وناجح ومبسوط، ومحقق كل اللي نفسك فيه، ومش هطول في الكلام عشان بيحصل حوارات».

وعلى الفور، أعاد «عطية» مشاركة المنشور مُجددا عبر حسابه الشخصي على «الإنستجرام»، مدونًا: «وأنتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة، ومبروك على التوقيع رغم إنها متأخرة شوية، دايمًا ناجحة ومحققة اللي نفسك فيه».

فسخ الخطوبة

وقبل عدة أيام فاجأت البلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، متابعيها عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإعلان فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية، إذ كتبت: «single..الحمد لله على كل شيء»، ثم حذفت جميع الصور والذكريات التي جمعتهما.

أول لقاء بين محمد عطية وميرنا الهلباوي

وعلى مدار الفترة الماضية، كان الثنائي يكشفان ملامحا من علاقتهما وقصة حبهما، منها ما نشره محمد عطية، عن كواليس بداية علاقته بخطيبته ميرنا الهلباوي، عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، مشيرًا لأول لقاء رومانسي بينهما، قائلا: «الصورة دي كانت أول عشاء رومانسي بيني وبين ميرنا، والجدير بالذكر إنها في اليوم ده قالتلي حاجة رومانسية جدًا، عن إزاي البرص بيقدر يقسم نفسه نصين، ويسيب ديله لو حد بيطارده».

وأكمل الفنان الشهير، خلال منشوره: «ما اكتفيتش بكده، لأ، دي دخلت على جوجل عشان تدورلي على فيديو يشرح المعلومة دي، ربنا يخليكي ليا يا قلبي وتفضلي معيشاني في أجواء العلم والإيمان دايمًا».