الامارات | 106 كيلوغرامات وزن أكبر «عذج» في مهرجان ليوا للرطب

شكرا لقرائتكم خبر عن 106 كيلوغرامات وزن أكبر «عذج» في مهرجان ليوا للرطب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مسابقة أكبر «عذج» في مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مشاركات مميزة وسط منافسات قوية بين مزارعي النخيل، حيث تستمر المنافسات في مسابقات المهرجان لغاية 25 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة. وشهدت فعاليات المسابقة إقبالاً كبيراً من المزارع وحدائق البيوت للمشاركة في مسابقة المانجو. وأسفرت نتائج المسابقة عن تقدّم سيف صياح سالم طماش المنصوري في المركز الأول بوزن بلغ 106 كيلوغرامات، وجاء في المركز الثاني سعيد سيف ثامر خلفان سيف المرر بوزن 98 كيلوغراماً و800 غرام، وفي المركز الثالث صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بوزن 95 كيلوغراماً و400 غرام، والرابع محمد سلطان بتال مبارك المرر بوزن 90 كيلوغراماً و900 غرام، والخامس علي حمد سيف حمد المزروعي بوزن 90 كيلوغراماً و400 غرام.

وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت 15 جائزة لمسابقة أكبر «عذج» بقيمة إجمالية بلغت 234 ألف درهم، حيث تم استقبال المشاركات خلال اليوم الأول ضمن الأوقات المخصصة للتسليم (من 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً)، وتضمنت شروط المشاركة في مسابقة أكبر «عذج» في أن الوزن المعتمد لأكبر «عذج» يكون بالكيلوغرام، ويتم ترتيب الأوزان من الأكثر وزناً فالأقل، ويحصل الوزن الأعلى على المركز الأول ومن ثم الثاني والثالث، وترتب المراكز على هذا النحو حتى المركز الـ15، ويحق لكل مشارك المشاركة بـ«عذج» واحد فقط.

ويُقام ضمن فعاليات المهرجان عدد من المحاضرات الافتراضية التي تُقام بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي يشارك فيها مهندسون زراعيون وخبراء في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية. ويبدأ صباح اليوم تسلّم مشاركات مزاينة رطب الشيشي ومسابقتي الليمون المنوع والمحلي، ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، حيث يتم استقبال مشاركات المشاركين في الفترة (من 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً).

ويشترط للمشاركة في مزاينة رطب الشيشي أن يكون الإنتاج محلياً ومن موسم 2021، وأن يكون في مرحلة النضج المناسبة وألا تزيد نسبة إرطابه على 50%، وألا تتضمّن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعيّن، وألا يقل وزن الرطب المشارك عن 10 كيلوغرامات في الأصناف الفردية.

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