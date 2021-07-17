الامارات | أوليفر دايمن أصغر رائد فضاء في التاريخ مقابل 28 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر دايمن أصغر رائد فضاء في التاريخ مقابل 28 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيصبح شاب في الـ18 من العمر، أصغر رائد فضاء في التاريخ، عندما يشارك في 20 يوليو الجاري إلى جانب الملياردير جيف بيزوس في الرحلة الأولى للمركبة الفضائية التابعة لـ«بلو أوريجين»، على ما أعلنت الشركة.

ويحمل أوليفر دايمن الذي أنهى دراسته الثانوية عام 2020 رخصة طيار خاص، وهو أول مسافر في رحلة «بلو أوريجين» دفع ثمن تذكرته، لكنه ليس الفائز مقابل 28 مليون دولار بالمزاد للحصول على مقعد في المركبة، وأفادت الشركة بأن هذا الراكب طلب عدم الكشف عن هويته، وسيسافر في مهمة مستقبلية. ويشكّل الإعلان «بداية العمليات التجارية» لمركبة «نيو شيبرد» التابعة لـ«بلو أوريجين»، وفق ما قال رئيس الشركة بوب سميث. واعتبر أن «أوليفر يمثل جيلاً جديداً من الأشخاص الذين سيساعدون في بناء طريق إلى الفضاء». وستتيح المشاركة في رحلة «نيو شيبرد» لأوليفر دايمن تحقيق حلم حياته، إذ إنه مفتون بالفضاء والقمر والصواريخ منذ أن كان في الرابعة من عمره، على ما جاء في بيان. ويعتزم أوليفر دراسة الفيزياء وإدارة الابتكار في جامعة أوتريخت بهولندا اعتباراً من سبتمبر. ولم تشر الشركة إلى جنسية الشاب، لكنّ حسابه العام على «إنستغرام» يحتوي على تعليقات مكتوبة في الغالب باللغة الهولندية. وسينضم أوليفر إلى الركاب الآخرين في أول رحلة مأهولة لمركبة «نيو شيبرد» الفضائية، وهم مؤسس «بلو أوريجين» جيف بيزوس وشقيقه مارك، ووالي فانك.

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