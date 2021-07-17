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الامارات | صحة.. التهوية الجيدة للغرف تحد من خطر الإصابة بكورونا

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية للتأمين على الحوادث إن التهوية الجيدة للغرف تحد من خطر الإصابة بفيروس المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الجمعية أن التهوية بطريقة التيارات الهوائية تعمل على تقليل نسبة تركيز الإيروسولات (الجزيئات العالقة في الهواء) في هواء الغرفة، ما يحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكقاعدة عامة ينبغي تهوية الغرفة بشكل منتظم لمدة تراوح من 3 إلى 10 دقائق كل ساعة، وذلك تبعاً لدرجة الحرارة الخارجية.

وبالنسبة للغرف التي تُعقد فيها اجتماعات ومؤتمرات وندوات، فإنه ينبغي تهويتها كل 20 دقيقة، وبطبيعة الحال قبل وبعد الاجتماع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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