الامارات | صحة.. القرحة القلاعية في فم الطفل مؤشر لأمراض أخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. القرحة القلاعية في فم الطفل مؤشر لأمراض أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «كيندر» الألمانية أن القرحة القلاعية في فم الطفل هي التهاب يصيب الأغشية المخاطية المبطنة للفم، موضحة أنها تظهر في صورة مواضع ملتهبة وبيضاء مائلة للصفرة ولا يتجاوز حجمها بضعة مليمترات. وأضافت المجلة المعنية بصحة الأطفال أن القرحة القلاعية يمكن أن ترجع إلى الإصابة بأحد الأمراض الكامنة كعدوى الهربس مثلاً أو مرض اليد والفم والقدم أو التهاب شديد في القولون. كما يمكن أن تكون القرحة القلاعية مؤشراً إلى إصابة الطفل بنقص حمض الفوليك أو الحديد أو فيتامين (ب).

وأوصت مجلة «كيندر» بضرورة أن يتجنب الأطفال المصابون بهذه الالتهابات تناول الأطعمة الصلبة والحمضية كالبقسماط أو المكسرات أو الأناناس وكذلك الفواكه الحمضية والأطعمة الحريفة أو الساخنة؛ نظراً لأنها يُمكن أن تتسبب في تدهور حالة التهابات الأغشية المخاطية المبطنة للفم، وبدلاً من ذلك ينبغي الاقتصار على تناول الأطعمة الباردة والملساء كالزبادي مثلاً.

كما أوصت نيهاوس أيضاً باستشارة طبيب أطفال وإطلاعه على إصابة الطفل بهذه الالتهابات.

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