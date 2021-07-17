الامارات | فرانز كافكا على طاولة مجلس الفكر والمعرفة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرانز كافكا على طاولة مجلس الفكر والمعرفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاء مجلس شما محمد للفكر المعرفة عبر منشط ندوة الكتاب على رواية «تحريات كلب»، للكاتب التشيكي فرانز كافكا، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

استهلت الشيخة شما بنت محمد الندوة، قائلة نحن أمام رواية مختلفة، تحمل الكثير من الرموز لكاتب قلق، من الصعب على الإنسان أن يفك شفرات رمزية روايته من خلال أبطاله القلقين، وتأتي كتاباته بطريقة عجائبية، يسقط فيها الرموز على حيوانات أو أشياء مختلفة عن طبيعة البشر، وقد يرجع الأمر إلى الفترة التي كتب فيها كافكا ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية، فعاصر المآسي والقسوة التي كان يعانيها المجتمع الأوروبي، خلال تلك الفترة، في ظل حروب مدمرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news