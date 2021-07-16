قصة «مروة» صاحبة الـ 16عام مع «البيتكوين»: حققت 7 أضعاف رأس المال

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

دخلت «مروة أيمن» الفتاة البالغة من العمر 16عامًا مجال «البيتكوين» بمبلغ قيمته 600 دولار منذ حوالى 8 أشهر، واستطاعت في أول 4 أشهر تحقيق أضعاف المبلغ الذي دخلت به مجال العملات الرقمية وحققت ربحًا نحو 5000 دولار أي حوالي 7 أضعاف رأس المال الذي بدأت به.

مروة التي تخرجت من المرحلة الإعدادية حديثًا تقول: «لم أقرر المجال الدراسي بعد وحتى الآن لم اتخذ قرارًا بدخول الثانوية العامة أو مدارس أخرى، بحكم إن المرحلة تحتاج إلى تفكير بينما أتلقى الدعم في مجال البيتكوين من أسرتي التي دخلت مجال العملات الرقمية أيضًا، والأسرة مكونة من شقيقتي ووالدي ووالدتي»، مضيفة:«أنا أصغر حد مستثمر فيهم ومش داخلين بمبالغ صغيرة، هما دخلين بمبلغ كبير جدا لأن ده بنسبالهم الاستثمار الآمن».

قررت الفتاة دخول هذا المجال بحكم نظرتها للحياة التي تشهد تطورًا في جميع المستويات بما فيها العُملات، قائلة:«بمجرد دخولي مجال «البيتكوين» اكتشفت إنه المستقبل الأفضل والشكل المتطور للعملة التقليدية، وفيما يخص الدخول في المجال فالأمر ليس صعبًا، إذا كان هناك دافعا لكن لابد أن يكون الشخص مقبلا على معرفة هذا المجال والاطلاع والقراءة عنه ليستطيع تحقيق الربح من خلال المواقع الإلكترونية المختصة، ويستفيد من ما تقدمه من دعم وإرشادات».

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وكشفت الفتاة خلال حديثها لـ«هن»:«بدأت الاهتمام بهذا المجال عن طريق أحد زملاء شقيقتي الذي يمتلك خبرة في هذا المجال، بجانب قراءتي لقصص نجاح على مواقع إلكترونية، وقررت أن أدرس الموضوع بشكل كامل بأدق التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي تخص مجال العملات الرقمية»، وأوضحت :«رغم أن هذا المجال قد لا يحقق ربحا فهو لا يحدث خسارة أيضًا وبعيد عن مجال المضاربات المالية المعروف»، موضحة :«حبيت الفكرة جدا من صغري وأنني أمتلك ثقافة التطور المالي واستطيع تأمين مستقبلي».