10 فوائد صحية مذهلة للزعفران.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الزعفران هو أغلى أنواع التوابل في العالم، والسبب في ارتفاع سعره هو طريقة الحصاد كثيفة العمالة، ما يجعل الإنتاج مكلفًا، بالإضافة إلى ذلك فإن له فوائد صحية غير متوقعة، حسب ما ذكر موقع "healthline".

1- أحد مضادات الأكسدة القوية:

الزعفران غني بالمركبات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة مثل الكروسين، والكروسيتين، والسافرانال والكايمبفيرول، وتساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية خلاياك من الاكسدة.

2- يحسن المزاج ويعالج أعراض الاكتئاب:

يطلق على الزعفران لقب "بهار الشمس المشرقة"، هذا ليس فقط بسبب لونه المميز، ولكن أيضًا لأنه قد يساعد في تحسين مزاجك، ووجدت دراسات أخرى أن تناول 30 ملجم من الزعفران يوميًا كان بنفس فعالية الفلوكستين والإيميبرامين والسيتالوبرام العلاجات التقليدية للاكتئاب.

3- له خصائص مكافحة السرطان:

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في قتل الخلايا السرطانية.

4-يقلل من أعراض الدورة الشهرية:

يبدو أن تناول الزعفران وشم رائحته يساعد في علاج أعراض الدورة الشهرية، مثل التهيج والصداع والرغبة الشديدة والألم والقلق.

5- يعمل كمنشط جنسي:

قد يكون له خصائص مثيرة للشهوة الجنسية لكل من الرجال والنساء وقد يساعد بشكل خاص أولئك الذين يتناولون مضادات الاكتئاب.

6- يقلل الشهية ويساعد على فقدان الوزن:

لقد ثبت أنه يقلل من تناول الوجبات الخفيفة ويحد من الشهية، في المقابل قد تساعدك هذه السلوكيات على إنقاص الوزن.

7- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

تشير الدراسات أن خصائص الزعفران المضادة للأكسدة قد تسعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم ومنع الأوعية الدموية والشرايين من الانسداد.

8- يخفض مستويات السكر في الدم:

قد يخفض الزعفران مستويات السكر في الدم.

9- يحسن البصر عند البالغين:

يساعد الزعفران على تحسين البصر لدى البالغين المصابين بـ AMD والحماية من الجذور الحرة.

10- يحسن الذاكرة لدى البالغين:

قد تحسن الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الزعفران الإدراك لدى البالغين الذين يعانون من مرض ألزهايمر.