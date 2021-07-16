إيجابا وسلبا.. كيف تؤثر وضعية النوم على صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

في المتوسط، نقضي 25 عامًا من حياتنا نائمين، وهذا ضروري لأن الحصول على الراحة المناسبة أمر حيوي لرفاهيتنا بشكل عام.

وللنوم الجيد فوائد عديدة فهو لا ينعش الجسم فحسب، بل يجعل الدماغ يعمل أيضًا على النحو الأمثل.

ندرك جميعًا أن الوقت ثمين للغاية، لذلك من الأهمية أن نقضي هذا الوقت في النوم الجيد. ونقدم لكم تحليلًا متعمقًا لمختلف أوضاع النوم لمساعدتك في اختيار الوضع المناسب لك، وذلك وفقاً لما ذكر موقع "Brightside".

1- النوم على الظهر:

النوم على ظهرك مع وضع يديك على جانبيك أفضل وضعية، يُعرف أيضًا باسم وضع الجندي، وله العديد من الفوائد الصحية، ومنها:

- وضع مثالي لإراحة العمود الفقري والرقبة والذراعين.

- يساعد على تحسين الموقف العام.

- يقلل من ارتجاع الحمض.

- يساعد في الحفاظ على ثديين مرحين.

- يعالج الأرق.

- يقلل من فرص الإصابة بالصداع.

- يمنع تجاعيد الوجه.

السلبيات:

- نظرًا لأن الجاذبية تسحب اللسان إلى أسفل، فقد يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم الشخير لدى الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

- يمكن أن يؤثر سلبًا على الجنين.

- يمكن أن يسبب آلام أسفل الظهر.

الحل:

جرب النوم على ظهرك بدون وسادة، سيبقي جسمك في وضع محايد وقد يساعد في تقليل الشخير.

2-رفع الزراعين:

تختلف في وضعية النوم الخلفي، في هذا الوضع، يستلقي الشخص على ظهره ولكن مع رفع ذراعيه على جانبي رأسه.

الايجابيات:

- وضعية مثالية لإراحة العمود الفقري والرقبة.

- يعالج الأرق.

- يقلل من فرص الإصابة بالصداع.

- يساعد في تقليل ارتجاع الحمض لأن الرأس مرتفع والمعدة قادرة على الجلوس في الأسفل، لذلك لا يمكن للمواد من المعدة أن تدخل المريء مرة أخرى.

- يمنع تجاعيد الوجه وتشققات الجلد.

السلبيات:

- نظرًا لأن الجاذبية تسحب اللسان إلى أسفل، فقد يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم الشخير لدى الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

- يمكن أن يؤدي وضع الذراعين المحرج إلى الضغط على الأعصاب في الكتف، مما يسبب الألم.

- يمكن أن يسبب آلام أسفل الظهر.

الحل:

تجنب استخدام وسادة أثناء النوم في هذا الوضع للسماح لرأسك وعنقك وعمودك الفقري بالراحة في وضع طبيعي.

3- النوم على الجانب:

أثناء النوم في هذه الوضعية، تستلقي على جانبك مع وضع كلا الذراعين لأسفل في خط مستقيم، يُنصح بالنوم على جانبك الأيسر لإراحة أعضائك بشكل أفضل.

الايجابيات:

- وضعية نوم مثالية للعمود الفقري حيث يتلقى الدعم الكامل في منحنى الطبيعي.

- يمنع آلام الظهر والرقبة.

- يقلل من توقف التنفس أثناء النوم والشخير.

- هذا هو أفضل وضع للنوم للمرأة الحامل.

السلبيات:

- نظرًا لأن رجلك العلوية لا تحصل على دعم كافٍ، فمن المحتمل أن تصاب بألم في الظهر أو الورك.

- يمكن أن يؤدي النوم الجانبي إلى شيخوخة الجلد وتجاعيد الوجه وترهل الثديين.

- في بعض الحالات، يمكن أن يسبب آلام الرقبة.

الحل:

- من المستحسن استخدام وسادة كبيرة بين فخذيك لدعم رجلك العلوية.

4- النوم على جانبك مع ثني ساقيك قليلاً:

يُعرف النوم في هذه الوضعية، ومد الذراعين، ورأسك بعيدًا عن المركز قليلاً باسم الموقف المتوق، يُنصح بالاستلقاء على جانبك الأيسر لإراحة أعضائك الحيوية بشكل أفضل.

الايجابيات:

- يمنع آلام الرقبة والظهر.

- يمكن أن يقلل الاستلقاء على جانبك الأيسر من ارتداد الحمض.

- يساعد في تقليل توقف التنفس أثناء النوم والشخير.

- يخفف من حرقة المعدة.

- يسمح للجسم بإزالة الفضلات من الدماغ بشكل أكثر كفاءة ويقلل من خطر الإصابة باضطرابات مثل مرض ألزهايمر وباركنسون.

- تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين ينامون في هذا الوضع هم أقل عرضة للاستيقاظ في منتصف الليل، هذا على الأرجح بسبب الراحة التي يحصل عليها الجسم.