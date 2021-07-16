تجنبك لهذا الشيء قبل النوم يساعدك على حرق المزيد من الدهون.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد الأجهزة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية منذ اللحظة التي نستيقظ فيها حتى لحظة نومنا، فقد يعني هذا أننا نلحق الضرر بأنفسنا ليس فقط من حيث عادات نومنا، ولكن من حيث صحتنا العامة والوزن.

وفي هذا الإطار كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Scientific Reports ، أن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة المختلفة وبخاصة الهواتف المحمولة، قبل أربعة ساعات من الخلود إلى النوم يشهدون انخفاضًا كبيرًا في قدرتهم على حرق الدهون أثناء نومهم، وفقًا لموقع eatthis.

وتعرض خلال الدراسة مجموعة من 10 ذكور بالغين إلى الضوء الأزرق أو الضوء الخافت قبل أربع ساعات من النوم داخل غرفة التمثيل الغذائي، التي تم رصدها من قبل الباحثين.

قال كومب توكوياما، أستاذ في كلية الصحة وعلوم الرياضة بجامعة تسوكوبا، إنه الرغم من عدم ملاحظة أي تأثير على بنية النوم ، إلا أن إنفاق الطاقة ودرجة حرارة الجسم الأساسية أثناء النوم انخفض بشكل ملحوظ بعد التعرض للإضائة، علاوة على ذلك، كانت أكسدة الدهون أثناء النوم أقل بشكل ملحوظ.

وفقًا لتوكوياما، قد يعني هذا أن استخدام أجهزتك قبل النوم قد يزيد من صعوبة إنقاص الوزن أو قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، في حين أن التعرض للضوء الأبيض مقابل الأزرق قد يكون له تأثير أقل، فإن انخفاض استهلاك الطاقة أثناء نوم الأشخاص الذين شملتهم الدراسة كان لا يزال كبيرًا بما يكفي بحيث يمكن أن يؤدي إلى تغييرات فسيولوجية على المدى الطويل.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط الضوء الاصطناعي بإمكانية زيادة الوزن، فوفقًا لدراسة عام 2019 نُشرت في JAMA Internal Medicine ، من بين مجموعة الدراسة التي شملت 43722 امرأة تتراوح أعمارهن بين 35 و 74 عامًا ، كان أولئك الذين ناموا إما مع إضاءة أو تلفزيون في غرفهم لديهم معدلات أعلى من السمنة، في بداية الدراسة وكانوا يعانون من زيادة الوزن. 17٪ أكثر عرضة لزيادة 11 رطلاً أو أكثر بعد انتهاء الدراسة.

إذا كنت ترغب في تحسين جودة نومك وتحسين صحتك على طول الطريق، فحاول إيقاف تشغيل هذه الأجهزة والأضواء ليلاً..