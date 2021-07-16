كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 يوليو 2021 10:48 مساءً - تبحث كل عروس عن إطلالة راقية وجذابة في ليلة زفافها، وهو ما يجعل اختيار صيحة المكياج التي ستقوم بتطبيقها أمراً ليس سهلاً، حيث تختلف صيحات المكياج ولا يحظى البعض منها بجاذبية تناسب العروس.

وفي السطور التالية، ستعرفين خطوات تطبيق مكياج جذاب لعروس 2021، لإطلالة فخمة وراقية في ليلة زفافكِ:



أولا: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج جذاب لعروس 2021

خطوات تطبيق مكياج جذاب لعروس 2021 - الصورة من صفحة خبيرة التجميل سما محرز على انستغرام



- برايمر.

- كريم الأساس.

- الكحل السائل الأسود "الأيلاينر".

- الكونسيلر.

- الكونتور.

- ظلال العيون بدرجات الألوان النيود والألوان الترابية.

- ماسكرا سوداء داكنة أو رموش صناعية.

- بلاشر بدرجة تناسب ظلال العيون المُستخدمة.

- هايلايتر باللون الذهبي البرونزي.

- قلم أو بودرة تحديد الحواجب.

- أحمر شفاه بدرجات النيود أو الألوان الترابية.

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ثانياً: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج جذاب لعروس 2021

مكياج جذاب لعروس 2021- الصورة من صفحة خبيرة التجميل سما محرز على انستغرام



- قبل البدء في تطبيق مكياج جذاب لعروس 2021، يجب تنظيف البشرة جيداُ بالغسول المناسب لها، وتجفيفها.

- طبقي البرايمر المناسب لنوع ولون بشرتك، وانتظري بضع دقائق، للتأكد من امتصاص البشرة له، وذلك حتى يتم تجهيزها جيداً لتطبيق مكياجك.

- وزعي كريم الأساس المناسب للون بشرتك على الوجه والرقبة، لتوحيد لونها، وإخفاء أي شوائب أو عيوب بها.

- طبقي الكونسيلر حول العيون لإخفاء الهالات السوداء، ويمكنك تطبيقه أيضاً على البقع الداكنة الموجودة بالوجه.

- طبقي ظل الجفون بإحدى الدرجات الفاتحة للألوان النيود أو الألوان الترابية، بحسب ما تُفضلين، بدرجة خفيفة على منطقة الجفن المتحرك وعلى بعد من زاوية العين، ثم قومي بتطبيق ظلال عيون بدرجة داكنة على كسرة الجفن وأعلى عظمة الجفن.

- طبقي ظلال العيون البيضاء على الجفن الثابت أسفل خط الحاجب، لتضفي على منطقة العين جاذبية وإشراقاً.

مكياج جذاب لعروس 2021- الصورة من صفحة خبيرة التجميل دعاء العميري على انستغرام



- ارسمي عينيك من الداخل بالكحل الأسود في خط سميك من زاوية العين الداخلية والخارجية.

- طبقي ظلال الجفون أسفل العين بنفس درجة ظلال العيون الذي قمتِ بوضعها في منطقة الجفن العلوية.

- باستخدام الأيلاينر؛ ارسمي عينيك من الأعلى في خط رفيع عند زاوية العين الداخلية ويزداد سمكه تدريجياً.

- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشك، أو استبدلي بها الرموش الصناعية، كما يمكنك استخدام كليهما، للحصول على رموش كثيفة وطويلة.

-حددي الحواجب بماسكرا أو بودرة تحديد الحواجب بدرجة تناسب لون بشرتكِ.

مكياج عروس سموكي وردي- الصورة من صفحة خبيرة التجميل دعاء العميري على انستغرام



- طبقي البلاشر على الخدود بدرجة تناسب ظلال العيون التي قمتِ بتطبيقها.

- طبقي الكونتور مع بعض الهايلايتر، ليمنحك إطلالة طبيعية.

- حددي الشفاه بأحد الألوان الترابية أو النيود التي تتلاءم مع لون ظلال العيون، ثم طبقي أحمر شفاه بدرجة أفتح قليلاً.

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