تسريحة الضفائر خيارك هذا الصيف..استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 يوليو 2021 10:48 مساءً - تعد تسريحات الضفائر بمختلف أشكالها، أحد أفضل الخيارات للمرأة خلال فصل الصيف، فهي مريحة وأنيقة في آن، وتوفر لك إطلالة عصرية جذابة. وفي هذا الإطار، تلهمك النجمات مجموعة من أجمل تسريحات الضفائر، التي تناسب مختلف أطوال الشعر. فإذا كنت من محبات تسريحة الضفائر، نرصد لك عدداً من تسريحات الضفائر التي استوحيناها من إطلالات النجمات ومدونات الموضة العربيات.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض المجدول

كارلا حداد(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة أنيقة جداً وتجعل الوجه يبدو مشدوداً، وقد اعتمدتها كثيرات من النجمات والإعلاميات ومدونات الموضة، أمثال بلقيس فتحي ونسرين طافش وكارلا حداد. يمكنك الحصول على تسريحة ذيل الحصان المجدول، من خلال جعل شعرك على شكل ذيل الحصان التقليدي، ومن ثم قومي بتضفير الذيل ليصبح على شكل ضفيرة طويلة وأنيقة، على أن تثبتيها جيداً عند نهايتها.

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تسريحة الضفائر المزدوجة

جويل مردينيان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



لم تعد تقتصر تسريحة الضفائر المزدوجة على أيام الدراسة فقط، فهي أصبحت إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء عموماً والنجمات ومدونات الموضة خصوصاً، بمن فيهن جويل مردينيان. وهي تسريحة أنيقة تناسب صاحبات الشعر الطويل، حيث توفر لهن مظهراً عصرياً خلال دقائق، كما تريحهن من الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه والشعر المنسدل على الرقبة.



تسريحة الضفيرة الفرنسية العشوائية

رحمة رياض(الصورة من حسابها على إنستغرام)

تعد تسريحة الضفيرة الفرنسية العشوائية إحدى أكثر التسريحات العملية، فهي تناسب مختلف الأوقات ويمكنك الحصول عليها في المنزل بخطوات بسيطة. وتلهمك الفنانة رحمة رياض أجمل إطلالة وذلك باعتماد هذه التسريحة المميزة والمريحة مع الغرة المسحوبة بشكل فضفاض وعفوي الى الخلف.

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تسريحة الضفيرة المرفوعة الى الأعلى

ياسمين صبري(الصورة من حسابها على إنستغرام)

اعتمدت النجمة ياسمين صبري مؤخراً هذه التسريحة، وتسابقت من ثم العديد من النجمات ومونات الموضة على اعتمادها، وهي إحدى تسريحات الصيف المريحة والأنيقة، التي تجعل ملامح الوجه تبدو مشدودة. يكفي أن تسحبي شعرك الى الأعلى على شكل ذيل حصان، ومن ثم قومي بتجديل الذيل على شكل ضفيرة طويلة.



تسريحة الضفيرة التاج

مهيرة عبد العزيز(الصورة من حسابها على إنستغرام)



توفر تسريحة الضفيرة التاج للمرأة مظهراً أنثوياً في غاية الجمال. وهي تشبه تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، ولكن مع ضفيرة كبيرة يتم إنشاؤها على شكل تاج عند منتصف الرأس. استوحيها من الإعلامية مهيرة عبد العزيز، واحصلي على إطلالة صيفية رائعة.



تسريحة الضفائر نصف المرفوعة

سميرة سعيد(الصورة من حسابها على إنستغرام)

هذه التسريحة المميزة التي استوحيناها من الفنانة سميرة سعيد، مناسبة لكل الأوقات، حيث بإمكانك اعتمادها في كل الأوقات، أي في العمل، والسهرات، وزيارات الأصدقاء وغيرها... وهي ترتكز على جعل خصلات الشعر الأمامية على شكل ضفائر صغيرة مسحوبة الى الخلف على شكل ذيل الحصان نصف المرفوع.

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