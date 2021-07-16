طريقة عمل الكرشة.. أكلة مصرية لا غنى عنها في عيد الأضحى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تختلف طريقة عمل الكرشة وهي الأكلة الشهيرة في المطبخ المصري ويحرص الكثير على طبخها بالتزامن مع أيام عيد الأضحى بالصلصة أو محشية أو محمرة وهي وجبة أساسية خلال أيام العيد.

طريقة عمل الكرشة

الكرشة هي البطانة الصالحة للأكل لمعدة الماشية وعادة ما تأتي من الأبقار والخرفان على وهناك أربعة أنواع من الكرشة حددها موقع «eatthis» وهي قرص العسل التي تشبه خلية النحل ويوجد أيضا كرشة omasum وabomasum tripe وblanket que.

ما هي الفوائد الصحية للكرشة؟

وفقًا لموقع «eatthis» فالكرشة تزخر بفوائدها الصحية و تحتوي على كميات جيدة من الحديد والكالسيوم والبروتين والدهون والسعرات الحرارية كما أنها غنية بفيتامين ب 12 والسيلينيوم والزنك وكلها تمثل تحديًا للحصول على ما يكفي من خلال النظام الغذائي، كما يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ولابد من أخذ الحظر من الكمية حتى لا يؤثر سلبا على الصحة.

وعلى الرغم من فوائد الكرشة الكثيرة واحتوائها على العناصر الغذائية المطلوبة في فترة الحمل، ولكن على السيدات الحرص خلال فترة حملهن من تناول الكرشة واللحم الضأن والفشة والممبار والكبد وغيرها من أكلات المذبح، وذلك لتضمنها عدد كبير من الطفيليات.

ولكن إذا كانت رغبة الحامل تناول الكرشة وغيرها في العيد، فيجب عليها تنظيفها جيدًا وطهيها بطريقة عمل الكرشة المسلوقة، وتناول طبق صغير من الكرشة وذلك استجابة لرغبتها في تناولها دون الإكثار منها.

ومن ناحية النكهة تختلف الكرشة عن الأعضاء الأخرى مثل الكبد والكلى والفشة وهي أكلة تقليدية في المطبخ الإيطالي ويطهيها الشعب الإيطالي بصلصة المارينارا وحبوب الحمص والنبيذ الأبيض

مكونات طريقة عمل الكرشة المسلوقة

- كيلو كرشة تم تنظيفه بعناية شديدة

- 2 لتر ماء مغلي

- بصلة صغيرة

- ملح وفلفل أسود

- نصف ملعقة قرفة

- نصف ملعقة حبهان

- نصف ملعقة زنجبيل

- ورق لورا

- 8 فصوص ثوم

- زبدة أو زيت ذرة

- قومي بتقطيع البصلة إلى حلقات أو مكعبات على حسب رغبتك.

- ضعي حلة كبيرة على النار وضيفي إليها قطعة من الزبدة ثم ضيفي البصل، واستمري في التقليب.

- فيما بعد اضيفي القرفة والحبهان والزنجبيل والثوم إلى البصل، وكرري عملية التقليب، ثم اضيفي الماء واتركيهم حتى الغليان.

- في هذه الأثناء أعدي الكرشة واغسليها جيدًا بالخل والليمون والدقيق، وتقطيعها مكعبات.

- فور غليان الخليط اضيفي الكرشة إليه، واتركيهم على النار حتى النضج.

- الآن طبق الكرشة المسلوقة جاهز للتقديم.

طريقة عمل الكرشة

مقادير طريقة عمل الكرشة

- كيلو كرشة

- ورق لورا

- بصل مقطع شرائح

- فص مستكة

- فلفل

- ملح

- نصف جزمة كرفس

- نصف كوب جزر مقطع مكعبات

- نصف حزمة كرات

طريقة عمال الكرشة

- تنظيف الكرشة جيدًا ونقعها في الليمون والخل.

- نقطع الكرات والكرفس والجزر مكعبات.

- افردي الكرشة وقومي بحشوها بالخضار والكرات والكرفس وورق اللورا، ثم نلفها ونربطها جيدًا.

- ثم احضري إناء كبير به ماء وقومي بوضعه على النار حتى الغليان ونضيف إليه الكرشة.

- نضيف البصل والفلفل والحبهان، ثم نتركها على نار هادئة لمدة ساعتين، حتى تنضج نضيف الملح.

- أخيرًا نقوم بتقطيع الكرشة مكعبات ونشوحها في الزيت.

- جاهزة الآن للتقديم.