طريقة عمل الفشة.. ضيعي رائحتها بهذه الخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفشة واحدة من الأكلات الشهيرة التي تفضل ربات المنازل إعدادها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مائدة الطعام مع الأطباق اللحوم والرقاق والحساء، فضلًا عن الكرشة والممبار وغيرهم.

ويقدم «هن» لربات المنازل طريقة عمل الفشة بخطوات سهلة ومضمونة.

طريقة عمل الفشة

مقادير عمل الفشة

فشة

طماطم

ثوم

ملح

فلفل أسود

فلفل أخضر رومي

فلفل أخضر حار

سمن للتحمير

طريقة عمل الفشة

- في البداية قومي بسلق الفشة في ماء وملح وفلفل، مع الحرص على تبديل الماء مرتين خلال السلق.

- قطعي الفشة مكعبات متوسطة الحجم.

- حمري الفشة بعد السلق في السمن.

- ضيفي للفشة الطماطم والفلفل الحار والرومي المفرومين.

- ضيفي الثوم المفروم ويقلب جيدًا.

- تقدم بعد تمام النضج مع تزيينها بشرائح الطماطم.

طريقة عمل الفشة والطحال

مقادير عمل الفشة والطحال

طحال

فشة

بصل

ثوم

خل

فلفل أسود

ملح

سمنه

كزبرة خضراء

كزبرة جافة ناعمة

فلفل رومي

فلفل حار

طريقة عمل الفشة والطحال

1- في البداية ضعي البصل فى الماء مع الثوم والخل والفلفل الأسود على النار.

2- ضيفي الفشة والطحال كلًا منهما في إناء به الخليط السابق.

3- قطعي الطحال والفشة إلى شرائح بعد أن تبرد.

4- شوحى الطحال والفشة فى السمنة على النار.

5- ضيفى الفلفل الرومي والحار، والثوم والكزبرة الجافة والملح والفلفل.

6- قدميها ساخنة، وضعي الكزبرة الخضراء وشرائح الليمون على الوجه للتقديم.

طريقة عمل الفشة بالبصل

مقاديرعمل الفشة بالبصل

كيلو فشة

بصلة كبيرة الحجم

ورقتان لورا

4 حبات حبهان

نصف ملعقة كمون

رشة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

زيت

طريقة تحضير الفشة بالبصل

1- قومي بغسل الفشة جيدًا بالماء والملح للتخلص من الروائح الكريهة.

2- قومي بغلي الماء، وضيفي له البصل وورق اللورا والحبهان ورشة ملح ورشة فلفل أسود.

3- ضيفي الفشة للماء المغلي، واتركيها حتى تمام السلق.

4- انزعي الفشة من الماء وضعيها في إناء واتركيها فى الثلاجة لكي تبرد تماما.

5- تقطع الفشة أصابع طولية.

6- حمري شرائح الفشة بالزيت في مقلاة كبيرة، حتى تأخذ لونا بنيا.

7- قدمي الفشة ساخنة ورشي عليها الملح والفلفل الأسود.

طريقة تنظيف الفشة

إليكِ 4 خطوات لتنظيف الفشة فب المنزل بدون عناء، على النحو التالي:

1- اغسليها جيدًا بالماء البارد حتى لا يتغير لونها.

2- ضعيها في إناء عميق، مليئ بالماء مع الملح والخل للتخلص من الدماء المتبقية فيها.

3- اغسليها مرة أخرى بماء صافية بدون توابل.

4- اغلي الفشة في الماء، وضيفي لها المستكة والحبهان وورق اللوري، مع الملح والفلفل لامتصاص رائحتها، واتركيها حتى تنضج.