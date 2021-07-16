7 طرق بسيطة للحفاظ على بياض الملابس ونصاعها "كأنها جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

من بين الأمور التي تشغل بالنا عندما تشترى ملابس بيضاء، هو ثبات النصاعة أطول فترة ممكنة مع اللبس والغسيل.

ويمكن استخدام مكونات منزلية بسيطة تحافظ على بياض الملابس المفضلة لديك بل وتحولها من الأصفر الباهت إلى الأبيض الناصع، لتبدو جديدة كما كانت، وهي كالتالي وفق ما أورد موقع "Brightside".

1- إزالة البقع الصعبة:

الوصفة مكونة من مسحوق غسيل وليمون وملحو مياه.

- صب 2 لتر من الماء في وعاء كبير واتركه حتى يغلي.

- خذ ثلاث حبات ليمون واعصرها.

- اخلط ملعقة كبيرة من الملح في الماء الساخن.

- أضف عصير الليمون وربع كوب من مسحوق الغسيل.

- انقع ملابسك لمدة 40 دقيقة، ثم اشطفها في ماء صافٍ مرتين إلى ثلاث مرات.

هذه الوصفة هي أيضًا طريقة رائعة للتخلص من بقع العرق في مناطق الإبط أو الياقات

2- الحصول على قمصان بيضاء:

المكونات بيكربونات الصوديوم وليمون

- صب ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، مباشرة على المنطقة المتسخة.

- قطع ليمونة إلى نصفين، وافرك الجانب المقطوع على البقعة.

- اتركها لمدة 15 دقيقة.

- اغسلها كالمعتاد بالماء الدافئ.

غالبًا ما تستخدم هذه الطريقة لإزالة بقع الإبط الصفراء من القمصان البيضاء، ويمكنك أيضًا عمل عجينة من بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون، ثم فركها على المنطقة المصابة لتنظيف البقعة.

3- مبيض لجميع الأغراض:

المكونات: ليمون ومياه

- قطع ليمونتين إلى شرائح.

- أضفهما إلى وعاء من الماء المغلي (حوالي 1 لتر).

- ضع ملابسك البيضاء في الوعاء.

اتركها تنقع لمدة 40 دقيقة.

- بعد النقع، اغسلها كالمعتاد في الغسالة.

يعد الليمون أيضاً منظفًا رائعًا لجميع الأغراض لملابسك المفضلة، ولا يتلف الأقمشة.

4- غسل الملابس الرقيقة:

المكونات: بيروكسيد الهيدروجين ومسحوق غسيل ومياه

- امزج ربع كوب من منظف الغسيل مع ربع كوب من بيروكسيد الهيدروجين.

- أضفه إلى 2 لتر من الماء الدافئ.

- انقع الملابس في المحلول الناتج لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفها جيدًا.

للحفاظ على جودة ملابسك، من الضروري أن تختار مسحوق الغسيل بعناية، هذه الوصفة مناسبة لغسل الصوف والأقمشة الرقيقة الأخرى.

5- غسيل مكثف:

المكونات: بيروكسيد الهيدروجين وأمونيا ومياه

- أضف 1/4 كوب من بيروكسيد الهيدروجين و4 قطرات من الأمونيا إلى ربع لتر من الماء.

- دع ملابسك تنقع في هذا المحلول لمدة 10 دقائق، ثم اشطفه جيدًا.

يعتبر هذا الحل أقوى من الحلول الأخرى وبالتالي فهو أكثر فعالية، لا تنس ارتداء القفازات عند استخدامه.

6- منعم طبيعي للأقمشة :

المكونات: خل أبيض ومياه

- انقع ملابسك لمدة 40 دقيقة في محلول مكون من ربع لتر من الماء الدافئ ونصف كوب من الخل.

- إذا كنت ترغب في التخلص من بقع العرق، قم بصب الخل على المنطقة المتسخة وافرك قطعة من الصابون عليها.

لا يعمل الخل على تبييض الملابس فحسب، بل يعمل أيضًا كمنعم طبيعي للأقمشة.

7- غسل الكتان:

المكونات: اللبن الرائب

- ضع الفراش في دلو من اللبن الرائب واتركيه ينقع لمدة 1-2 ساعة.

- اغسله كالمعتاد، ويمكنك تكرار النقع إذا لزم الأمر.

لا تساعد هذه التقنية على بقاء الفراش لفترة أطول فحسب، بل يجعلها أيضًا أكثر نعومة وليونة ولطيفة على البشرة.