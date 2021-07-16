للرجال.. أطعمة صحية تزيد من هرمون الذكورة في فترة قصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

التستوستيرون هو هرمون الذكورة الذي يؤثر على أكثر من مجرد الدافع الجنسي، فهو مسؤول أيضًا عن صحة العظام والعضلات وإنتاج الحيوانات المنوية ونمو الشعر.

يمكن أن ينخفض هرمون التستوستيرون مع تقدمك في العمر، وكذلك من الأمراض المزمنة، وغالبًا ما يُعالج قصور الغدد التناسلية أو انخفاض التستوستيرون طبيًا لمنع حدوث مشاكل صحية في المستقبل، وهنا نعرض لكم أفضل الأطعمة وذلك وفقاً لما ذكر موقع "healthline".

1- التونة:

غنية بفيتامين (د)، المرتبط بعمر أطول وإنتاج هرمون التستوستيرون، إنها أيضًا غذاء صحي للقلب وغني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية.

سواء اخترت معلبة أو طازجة، فإن تناول هذه الأسماك يمكن أن يكون طريقة طبيعية لزيادة هرمون التستوستيرون، تلبي وجبة التونة احتياجاتك اليومية من فيتامين د.

إذا لم تكن من محبي التونة، فيمكنك التفكير في مصادر مريبة أخرى لفيتامين د، مثل السلمون أو السردين.

تذكر أن الاعتدال هو المفتاح، يهدف إلى تناول حصتين إلى ثلاث حصص في الأسبوع كحد أقصى لتقليل تناولك للزئبق الموجود في المأكولات البحرية.

2- حليب قليل الدسم وفيتامين د:

الحليب مصدر كبير للبروتين والكالسيوم، يتم تشجيع الأطفال والنساء على شرب الحليب لتحسين صحة العظام، ولكن يمكن أيضًا أن يحافظ على قوة عظام الرجال أيضًا، قد يحافظ محتوى فيتامين د أيضًا على مستويات هرمون التستوستيرون تحت السيطرة.

3-صفار البيض:

يعد صفار البيض مصدرًا غنيًا آخر بفيتامين د، فإن صفار البيض يحتوي على عناصر غذائية أكثر من بياض البيض ويساعد على زيادة الهرمون.

4- المحار:

يعد الزنك عنصرًا غذائيًا أساسيًا خلال فترة البلوغ، ويمكن لآثاره أن تحافظ على هرمونات الذكورة تحت السيطرة طوال فترة البلوغ.

5- الكابوريا:

تفيد وجبة عرضية من الكابوريا في تحسين مستويات هرمون التستوستيرون لديك، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى محتوى الزنك في المأكولات البحرية المفضلة هذه وخاصة الكابوريا.

6- لحم البقر:

هناك مخاوف صحية حقيقية بشأن الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء، ولكن لا تقلق لا تحتوي اللحوم على دهون أكثر من الدواجن.

فإن بعض قطع اللحم البقري تحتوي على عناصر غذائية يمكن أن تعزز هرمون التستوستيرون، يعتبر كبد البقر مصدرًا استثنائيًا لفيتامين د، بينما يحتوي لحم البقر المفروم على الزنك.

7- الفول:

عندما يتعلق الأمر بصحة هرمون الذكورة، قد تقدم الفاصوليا فوائد أكثر مما تعتقد، تعتبر العديد من البقوليات، مثل الحمص والعدس والفاصوليا المطبوخة، كلها مصادر جيدة للزنك.