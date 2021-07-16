احرص على تناولها.. هذه الفواكه تساعد على خفض نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عندما يتعلق الأمر بمرض السكري فإن النظام الغذائي المنضبط هو المفتاح لأسلوب حياة صحي، لذا من المهم إجراء التعديلات الغذائية الضرورية.

وهناك بعض الفواكه الطبيعية التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى السكر في الدم، ونستعرضها لكم وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

1- التوت

كونه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، هذا ما يجعله فاكهة مثالية لخفض نسبة السكر في الدم.

2- الأفوكادو

تحتوي على الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، لذا إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، ووفقًا لدراسات عديدة، فهي مفيدة في الحماية من تطور متلازمة التمثيل الغذائي أيضًا.

3- الفواكه الحمضية

قد ثبت أن الفواكه الحمضية تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ولا تؤثر على نسبة السكر في الدم مقارنة بالفواكه الأخرى، كما أنها غنية بالألياف والمركبات النباتية مثل Naringenin ، التي لها خصائص مضادة لمرض السكر.

4- التفاح

بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان والمركبات النباتية مثل الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك، لذا يساهم تناوله التي تلقائيًا على تنظيم نسبة السكر في الدم والحماية من مرض السكري.

ووفقًا لدراسة، فإن تناول تفاحة قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الأرز، فعال في تقليل نسبة السكر في الدم بعد الوجبة.

5- بابايا

غني بمضادات الأكسدة ومفيد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد لاحظ أن مرضى السكر معرضون لأمراض أخرى بما في ذلك أمراض القلب، وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يساعد استهلاك البابايا، في منع تلف الخلايا في المستقبل، والحفاظ على صحة القلب والجسم.