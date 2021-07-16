أفكار ملابس محجبات لعيد الأضحى 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 يوليو 2021 07:47 مساءً - لا بد أن الكثيرات من النساء المحجبات يتجهزن في الفترة الحالية لاختيار أزياء عصرية محتشمة وأنيقة في العيد، ولخيارات مميزة وسهلة التنسيق نرصد لكِ عدة إطلالات من الفاشينيستا؛ لتختاري منها الأنسب لمظهرك في عيد الأضحى لعام 2021



أفكار ملابس محجبات للعيد 2021



إطلالات كلاسيكية بلمسة عصرية من دلال الدوب

دلال الدوب باطلالة مونكروم -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ المؤثرة الكويتية، دلال الدوب، إلى تنسيق أزيائها بالأسلوب الكلاسيكي العصري، لمنح إطلالاتها أناقة لافتة تليق بالمرأة العربية، ومنه تألقت بفستان أسود واسع مزين باكسسوار من الجلد محدد للخصر مع حجاب مطبع واكسسوارات باللونين الأسود والأحمر، وتزينت في إطلالة كاجوال ببنطلون واسع أبيض مع بلوزة حمراء مطبعة باللون البني مع حجاب أبيض واكسسوارات من الجلد البني، كما اعتمدت صيحة المونوكروم بفستان أبيض طويل بقَصَّة محتشمة مزين بخصر ضيق وحذاء أبيض من الجلد بكعب.

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تنسيقات أزياء بخصر ضيق من إيمي شاهين

إيمي شاهين بفستان بنفسجي لسهرات العيد -الصورة من حسابها على الانستغرام





تعتمد البلوغر والإعلامية المصرية، إيمي شاهين، على تنسيقات الأزياء ذات الخصر الضيق لتُبرز أنوثتها وقوامها بأسلوب لافت ومميز، لذا أطلت بفستان بنفسجي مصمم بتدرجات عصرية مع قماش من التول اللامع وحزام للخصر مزين باكسسوار فضي، مع حجاب من الساتان البنفسجي واكسسوارات فضية، وارتدَتْ فستاناً أزرق مطبعاً بالزهور البيضاء مع خصر على هيئة حبل أبيض ناعم واكسسوارات باللون الأبيض وحجاب فوشيا، وظهرت في اللوك الثالث بجمبسوت باللون الأزرق النيلي مزين بخصر أسود من الجلد وحجاب فوشيا واكسسوارات ذهبية.

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فساتين للعيد من رانيا يحيى

رانيا يحيى بفستان فيروزي لسهرات العيد -الصورة من حسابها على الانستغرام





تهتم المؤثرة المصرية، رانيا يحيى، بإطلالاتها بأسلوب مميز ومحتشم يليق بالنساء العربيات، ومن أحدث إطلالاتها تأنقت بفستان بنفسجي طويل بطبقات من المطاط الناعم مع حجاب مطبع باللونين الأبيض والأسود وحذاء رياضي ناعم، واختارت فستاناً من الساتان الفيروزي مصمماً بأكمام واسعة مزينة بالمطاط في أطراف الأكمام مع مجوهرات ذهبية لليدين وحجاب باللون البيج، ونسقت في اللوك الثالث فستاناً أبيض مطبعاً بالأزرق والزهري مع بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة، وأكملت اللوك بحجاب فيروزي وحذاء أبيض لأناقة بسيطة وعصرية مناسبة للشابات.

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