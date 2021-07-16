كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 يوليو 2021 07:47 مساءً - تُعد البناطيل القماش من أهم الأزياء وأكثرها انتشاراً بين الرجال نظراً لأناقتها وسهولة ارتدائها في مختلف الإطلالات اليومية والمناسبات سواء العملية أو الرسمية، فقدمت الماركات العالمية تصاميم عديدة ومتنوعة للبناطيل القماش ومنها السادة والمقلّم والكاروه.

وفي السطور التالية رصدنا لك مجموعة بناطيل مختلفة تناسبك وتجعل مظهرك أكثر عصرية وجاذبية.

وفي هذا الألبوم جمعت لك "الخليج 365.نت" موديلات بناطيل قماش رجالية رسمية لتنتقي منها التصميم المناسب لك في مختلف الإطلالات اليومية.





موديلات بناطيل قماش رجالية رسمية

بنطلون قماش رسمي باللون الرمادي من ماركة بريوني Brioni

بنطلون قماش رسمي من Brioni





إذا كنت تُفضل اعتماد البناطيل القماش المُريحة والأنيقة في الوقت ذاته؛ لكي تتألق به في المناسبات الرسمية اخترنا لك هذا التصميم من ماركة Brioni لبنطلون كلاسيكي باللون الرمادي ذي كسرات أمامية وجيوب أمامية وخلفية كبيرة وجاء البنطلون بتصميم واسع وثنيات في نهاية الساقين.

ويُمكنك تنسيق هذا البنطلون مع بليزر أنيق بتصميم الكاروه الطويل ذي جيوب بأغطية عريضة مع ياقة عريضة حيث صُممت خطوط الكاروه باللونين الرمادي والبُني، بالإضافة إلى قميص بياقة عريضة باللون البني الفاتح وحذاء من الجلد باللون الأسود.

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بنطلون كاروه قماش رسمي من علامة برونيلو كوتشينيلي Brunello Cucinelli

بنطلون قماش رسمي من برونيليو كوتشينيلي Brunello Cucinelli





لإطلالة عصرية وجذابة قدمت علامة Brunello Cucinelli تصاميم عديدة سواء للبدل الرسمية الكاروه أو البناطيل الكاروه، فقد أعجبنا هذا البنطلون القماش المصمم من خطوط الكاروه باللونين الكُحلي والأبيض، وجاء البنطلون بتصميم ضيق وهو مناسب للمناسبات الرسمية والعملية.

وبالتالي يُمكنك اعتماد هذا البنطلون مع بليزر مقلم بطريقة أنيقة وراقية بنفس تصميم ولون البنطلون، ومصمم بياقة عريضة وجيوب أمامية ذات أغطية عريضة وأزرار من المنتصف باللون الأسود مع قميص باللون الأبيض.

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بنطلون قماش رسمي باللون البُني من ماركة دافي باريس Davi Paris

بنطلون قماش رسمي من دافي باريس Davi Paris





قدمت ماركة Davi Paris موديلات عديدة للبناطيل القماش التي يبحث عنها الرجال ويُفضلون اعتمادها في أغلب الأوقات والمناسبات، ومن أبرز ما قدمته بنطلون راقٍ من القماش باللون البُني ذو أرجل واسعة وكسرات خفيفة من الأمام، وهو من أشهر تصاميم البناطيل الرائجة حول العالم.

ويُمكنك تنسيقه مع حزام رفيع من الجلد باللون الأسود وبليزر طويل من الستان مُطبع بورود باللون الأبيض وبياقة عريضة وجيوب كبيرة وقميص باللون الأبيض.

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بنطلون كاروه قماش رسمي من علامة كازابلانكا Casablanca

بنطلون قماش رسمي من كازابلانكا Casablanca



يُفضل كثير من الرجال اعتماد البناطيل الكاروه وهو ما جعل مُصممي الأزياء يقدمون العديد من التصاميم الكلاسيكية والعملية لصيحة الكاروه.

لذا فقد اخترنا لك هذا البنطلون المميز من علامة Casablanca المصمم من الكاروه العريض بعدة ألوان مختلفة، أبرزه اللون البُني الداكن وجاء البنطلون بتصميم واسع وكسرات من الأمام مع جيوب كبيرة أمامية.

ويُمكنك اختيار هذا البنطلون مع بليزر بنفس لون وتصميم البنطلون أو مع بليزر طويل باللون الأسود أو درجات اللون البُني أو قميص فقط باللون الكُحلي وحذاء كلاسيكي لامع من الجلد باللون الأسود.

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