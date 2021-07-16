طريقة تنظيف الكرشة في 4 خطوات.. استخدمي هذا الخليط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تنظيف الكرشة، واحدة من الأمور التي تهم ربات المنازل خلال إعداد أطباق الكرشة بأيام عيد الأضحى المبارك، خاصة إنها من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثير لكن يصعب تنظيفها للتخلص من شوائبها ورائحتها النفاذة.

ويقدم «هن» لربات المنازل طريقة تنظيف الكرشة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة تنظيف الكرشة في 4 خطوات

- في البداية انقعي الكرشة في ماء ساخن مع ملعقة صغيرة من الكربوناتو لمدة 10 دقائق.

- اخرجي الكرشة من الماء، وقومي بكحتها بظهر السكين حتى يصبح لونها أبيض وتختفي الطبقة الغامقة.

- ضعي الكرشة في الماء الساخن مرة أخرى مع ¼ كوب خل.

- قومي بغسل الكرشة من الماء والخل واطهيها بالطريقة المفضلة لديكِ.

طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

مقادير طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

ماء ساخن

3 ملاعق كبيرة بيكنج بودر

فنجان خل

عصرة ليمون

طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

- ضعي 2 لتر من الماء الساخن في إناء عميق، وضيفي له البيكنج بودر، وامزجيهما جيدًا، وانتظري حتى ذوبان البيكنج بودر.

- ضعي الكرشة في الماء الساخن لمدة بضع دقائق، حتى تظهر الشوائب على السطح.

- استخرجي الكرشة من الماء الساخن، ثم استخدمي السكين لكحتها جيدًا، لإزالة الطبقة الغامقة، وتصبح باللون الأبيض.

- اعيدي الكرشة مجددًا، لإناء مليئ بالماء مع الخل والليمون للتخلص من الروائح الكريهة.

طريقة عمل الكرشة في المنزل

عقب تنظيف الكرشة إليكِ خطوات بسيطة لطهيها في المنزل، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خاصة إنها من الأكلات التي يفضل البعض تناولها خلال أيام عيد الأضحى مع أطباق اللحوم المختلفة.

طريقة عمل الكرشة المطبوخة

مكونات طريقة عمل الكرشة المطبوخة

كرشة

حمص مسلوق

عصير طماطم

بصل

فلفل حار

فلفل أخضر رومي

زيت

بهارات

طريقة عمل الكرشة المطبوخة

شوحي الكرشة فى الزيت على النار، مع المستكة ثم ضيفي ورق اللورا والفلفل الأسود.

ضيفي البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار وعصير الطماطم.

اتركيها على النار لمدة ساعتين حتى تمام النضج ثم ضيفي الحمص المسلوق وتقلب وتقدم.

طريقة عمل تتبيلة الكرشة

إليكِ طريقة عمل تتبيلة الكرشة، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

مكونات تتبيلة الكرشة

كرشة منظفة قطع.

خل.

عصير ليمون.

بصل.

ثوم فصوص.

فلفل أحمر.

ملح.

فلفل أسود.

كمون ناعم.

طريقة تحضير تتبيلة الكرشة

أضربي الخل وعصير الليمون والبصل والثوم والفلفل الملح والفلفل الأسود والكمون، في الخلاط الكهربائي.

تبلي الكرشة بالخليط السابق.

ضعيها في الفريزر حتى الاستخدام.