بعد إثارته للجدل بصورة مع مي حلمي.. معلومات عن تامر شلتوت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام كشفت الإعلامية مي حلمي عن ارتباطها العاطفي مجددًا ونشرت عدة صور عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام» كشفت خلالها عن اقتراب موعد زواجها وكتبت: «يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى» وأرفقت «إيموجي» لعروسين يتوسطهما قلب باللون الأحمر.

ورغم أنها لم تكشف عن هوية العريس المنتظر، إلا أن الصورة التي نشرها الفنان تامر شلتوت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجمعته بالإعلامية مي حلمي، أثارت حيرة كثيرة، وجاءت الصورة داخل متن الطائرة واكتفى بتعليق رمزى ووضع «إيموشن» قلب ووردة.

وزعم بعض المتابعون ارتباط الإعلامية مي حلمي بالفنان تامر شلتوت، إذ أشار البعض في تعليقاتهم بأنه العريس المنتظر «أنت العريس ولا إيه طمني يا ابني.. اوعى تكون العريس المنتظر.. هي دي العروسة؟.. يبقى أنت العريس مي اللي قالت مفاجأه ومش عاوزه اتكلم صح».

يرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنان تامر شلتوت

- من مواليد يناير 1986.

- يقدم برنامج بعنوان «تقدر» على قناة النهار.

- بدأ عمله في البرامج التلفزيونية كمقدم نشرة الأخبار الفنية، وقدم عددا من الحفلات الغنائية على القنوات.

- أجرى العديد من الحوارات مع عدد من نجوم الغناء، ثم انتقل إلى عدد من القنوات الأخرى ونجح من خلالها في تقديم مجموعة من البرامج المتميزة.

- انتقل بعد ذلك إلى التمثيل وكانت أولى أعماله الفنية فيلم «الشياطين» وقدم من بعده عددا من الأدوار السينمائية.

- شارك في عدد من المسلسلات منها «ختم النمر.. أبواب الشك.. يجعلوا عامر».

- توفى والده، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة في شهر يناير الماضي.

- وكان لتامر شلتوت أخ أصغر يدعى «عمرو» توفى في حادث سيارة.